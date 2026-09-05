第四批浙江省科学家精神教育基地名单等发布 2026年全国科普月温州主场活动启幕
温州网讯 昨天，以“科技改变生活 创新赢得未来”为主题的2026年全国科普月温州主场活动在市科技馆拉开帷幕，让科学精神走进社区、校园、企业，融入百姓生活的方方面面。
市委副书记王军，市领导项伟胜、王丽峰，叶志镇、凌晓峰等院士专家出席。市级及各县（市、区）有关负责人、科研及科普领域代表、市民近300人参加活动。
本次活动以“1+1+1+N”形式开展，即一次开幕式、一场院士讲坛、一个科普市集、N项系列活动。全市将推出40项市级重点活动，带动各县（市、区）开展超千场科普行动，为创新温州建设夯实全民科学根基。
现场，2家单位获评第四批浙江省科学家精神教育基地；发布获评第九批浙江省科普教育基地的22家单位名单并授牌；公布“馆校共享 科学共育”行动结对名单，全市50家科普阵地与80所中小学校成功结对。至此，温州拥有省级及以上科普教育基地52家、省级科学家精神教育基地8家，数量位居全省前列。
当天为2026年温州市青少年“科学3分钟”演讲赛9位获奖选手颁奖，并邀请3位不同年龄段的一等奖代表选手分享“科学”故事。随后的第五期“瓯越科学大讲坛”上，两位院士受邀作内容分享。
此外，市科技馆内还举办“银发健康科普公益讲座”“青少年心灵成长科普课堂”、沉浸式科普市集、球幕影院展播及“科技之夜”等系列活动，时间持续到9月5日晚上，为前来的市民构建起全方位、多层次的科普体验。
来 源：温州日报
记者 金帅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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