善行天下的温州，这些温暖值得被看见！

温州发布 2026-09-05 07:08:07

9月4日，温州市政府新闻办举行温州市公益慈善事业发展新闻发布会。

9月4日，温州市政府新闻办举行温州市公益慈善事业发展新闻发布会。

郑鹏 摄

发布会上，市民政局党组书记、局长叶艳通报近三年温州公益慈善事业发展有关情况。

发布会现场，发布人就大家较关心的问题回答了记者提问。

今年9月5日是第十一个“中华慈善日”，请问温州围绕今年“中华慈善日”主题，有哪些策划？较往年有哪些新的亮点？

市民政局党组书记、局长 叶艳：

为发挥慈善惠民生、暖民心积极作用，民政部将今年活动主题定为“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”。温州自古民风淳厚，乐善成风，有着深厚的慈善文化底蕴，慈善早已融入市民的日常，成为这座城市的精神底色。为持续汇聚社会爱心力量，引导更多慈善力量参与公益慈善事业，我们以第十一个“中华慈善日”为契机，系统策划并启动慈善文化“五进”活动，推动慈善文化进机关、进企业、进社区、进乡村、进家庭，持续擦亮“大爱温州 善行天下”这张金名片。今年的活动主要体现了“四个新，四个更加”。

一是协同联动有新加强，全域统筹更加高效

今年活动进一步强化了部门协同、市县联动，我们专门制定印发主题活动方案，统筹市县民政部门、各相关单位、慈善组织、媒体平台等多方力量，构建起多方参与、齐抓共管、同向发力的一体化工作格局。我们改变分散化、碎片化开展活动的模式，坚持上下一体统筹谋划，系统整合各类慈善资源，推动组织网络更加健全，更加畅通。

二是实践场景有新拓展，惠民服务更加务实

我们紧扣“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”核心主题，进一步丰富慈善文化“五进”活动内涵。推出各类主题宣传活动120场，较去年增加36场。包括1场新闻发布会，13场嘉年华活动、31场主题宣传讲座、8场慈善法普法宣讲、67场便民帮扶活动。同时我们更加注重解决群众急难愁盼问题，精准落地助困、助老、助学、助医等40个帮扶项目，开展困难群众慰问、“1619”阳光少年启航计划、“银龄安康”高龄困难老年人专项帮扶、老年助餐、探访关爱、圆梦助学等特色帮扶活动，切实回应民生需求，推动慈善帮扶更加精准、更加暖心。

三是活动形式有新优化，群众参与更加可感

在传统公益活动基础上，我们创新活动载体、升级参与形式，打造沉浸式、互动式、体验式慈善场景，在全市多个市民广场、城市公园、核心步行街等人员密集场所，集中设置爱心义卖、“微心愿”认领、“99公益日”认捐、义剪义诊、福彩游戏体验、慈善项目展示等多元互动专区，让更多群众了解慈善、走进慈善、参与慈善，推动慈善体验更接地气，更加可感。

四是宣传矩阵有新升级，慈善氛围更加浓厚

我们将充分运用新闻报道、公益广告、短信、短视频、楼宇外墙、出租车LED屏等多元传播载体，常态化普及慈善知识、传播慈善理念。同步开展《中华人民共和国慈善法》普法宣传，通过专题讲座、有奖问答、典型案例推送等形式，提升社会组织及广大市民的慈善法治意识，普及依法募捐、依法行善、公开透明的慈善理念。我们将通过全方位、全覆盖的宣传推广，全力营造“人人懂慈善、人人可慈善”的浓厚氛围，推动慈善宣传更加广泛、更加入心。

近年来，温州市慈善总会开展的各类救助帮扶慈善项目实施成效明显，能否再具体介绍下？

市慈善总会专职副会长 张建民：

近年来，温州市慈善总会开展的各类救助帮扶慈善项目，广泛覆盖助困、助医、助学等多个领域，形成了项目化运作、精准化帮扶、社会化参与的慈善格局，实施成效明显。

一是助困领域持续发力

市慈善总会连续24年举办“迎春慈善大宴”，累计发放款物超1200万元，惠及困难群众达1.2万余人次。“情暖万家”项目投入397.5万元，走访慰问3100余名残疾人、见义勇为人员等。此外，关爱癌症患者近900人次，支出40万元；救助器官捐献者家庭109户，发放救助金40万元。

二是助医领域不断拓展

市慈善总会联合18家定点医院，实施12个助医项目，涵盖危重病救助、造血干细胞移植等多个领域，累计投入7015.2万元，救助1.9万人次。承接中华慈善总会的血友病援助项目，发放救助金995.54万元，救助2677人次。

三是助学领域覆盖面持续扩大

市慈善总会助学项目覆盖市本级高中、六区县应届大学生及12所在温高校困难学生，累计投入1.98亿元，惠及4.76万人次。打造“零距离助学行”品牌，结对帮扶了229人，支出194.4万元。同时，“助残圆梦·自强腾飞”助残项目也资助了20万元，惠及40人次。

除助困、助医、助学之外，市慈善总会还同步推进助老、助残、圆梦、基地帮扶、善行天下、对口援助、应急救助等项目，进一步织密织牢慈善补充救助网络。下一步，市慈善总会将继续围绕党委政府重点工作和民生需求，着重聚焦“一老一小一困一残”群体，推进高龄独居困难老年人“一键呼叫”智能终端安装、老年食堂助餐、困难学生助学和困境儿童关爱帮扶等民生实事，为兜牢民生底线、促进共同富裕贡献更多慈善力量。

慈善信托作为新型慈善参与方式，目前温州慈善信托发展情况如何？

市民政局党组成员、副局长、新闻发言人 林慧：

温州作为“七星级慈善城市”与金融改革试验区，慈善文化底蕴深厚，改革创新基因活跃。近年来，温州将慈善信托作为链接金融资源与慈善需求的重要桥梁，先行先试，取得扎实成效。今年，温州入选省级慈善信托服务民生发展改革试点，也是省民政厅对温州近年来探索实践的充分肯定。具体来说，主要有三个方面的进展和成效：

一是制度环境持续优化

2021年起，温州全面启动慈善信托推广发展工作，创新“双委托”“双受托”模式，有效破解慈善信托税收优惠政策实施细则暂未落地，以及本地缺少信托公司等瓶颈制约。同时，依托民间金融改革，对慈善信托发展作出制度性安排，推动政策支撑体系不断完善。

二是规模体量增长显著

经过五年多发展，全市慈善信托备案资金规模已达1.3亿元，支持项目聚焦国家所需和民生所盼，除了助学、助老、助困、助医等传统领域，还进一步拓展了乡村振兴、社区发展等方向。

三是服务矩阵初步成型

全国首家慈善信托服务中心落地温州，组建了慈善信托专家智库，创新设立全国首单“低收入家庭综合帮扶慈善信托”“家慈善信托”等产品。依托“共富同行”计划开展“慈善信托骨干培养计划”，储备了一批兼具金融与慈善复合视野的基层人才。

下一步，温州将进一步聚焦提升慈善信托服务民生、赋能基层的能力与实效，拓展教育、医疗、养老、乡村振兴等民生领域应用场景，努力打造慈善信托服务民生的市域样板。

来 源：温州发布

原标题： 善行天下的温州，这些温暖值得被看见！

本文转自：温州新闻网 66wz.com