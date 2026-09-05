温州日报 2026-09-05 07:08:07

昨天，记者从乐清柳市镇举办的全国首届固态断路器研讨会（秋）获悉，2025年乐清断路器产业产值达655亿元，产业出口额同比增长14.8%，产业综合竞争力稳居全国前列。

温州网讯 昨天，记者从乐清柳市镇举办的全国首届固态断路器研讨会（秋）获悉，2025年乐清断路器产业产值达655亿元，产业出口额同比增长14.8%，产业综合竞争力稳居全国前列。

近年来，乐清断路器产业创新动能持续释放，正泰、德力西、人民电器、天正电气等企业持续攻关高端国产化核心技术，围绕断路器产品迭代升级开展关键技术攻关，有效填补国内市场技术空白。当天，汇聚200多名来自国内外电力电子及相关领域的科研专家、企业代表，以技术研讨、成果交流、产业对接为核心，全面服务断路器产业技术突破与高质量发展。

研讨会上，清华大学、南京航空航天大学、四川大学、浙江大学、湖南大学、中国船舶集团第七一二研究所、ABB（中国）、英飞凌科技（西安）、中国电器工业协会非晶合金材料应用分会等多家单位专家先后发表主题报告。

“本次研讨会围绕固态断路器形成了重要行业共识，也为整个断路器产业链向高端化跃升提供了新契机。”主办方浙江省电气行业协会会长郑经洁表示，下一步，协会将充分发挥第三方平台作用，当好政企之间的“连心桥”：一头对接政府，系统归集并反馈断路器产业一线的技术瓶颈、人才短板和现实诉求，为政策制定提供真实产业依据；一头面向企业，及时传导行业新标准、新导向、新机遇，打通政策落地的“最后一公里”。

来 源：温州日报

原标题： 服务断路器产业技术突破发展 全国首届固态断路器研讨会（秋）在柳市举办

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com