入选省级试点！龙湾聚力AI切入全球数字文化服务新赛道

温州晚报 2026-09-05 07:08:08

近日，浙江省公布文化“新三样”高质量发展试点名单，龙湾成为温州唯一入选的县（市、区），获省文化产业发展专项资金3000万元扶持。这里既没有传统的影视基地，也没有本土成长起来的头部文娱企业，凭什么拿到省级试点？记者走进位于龙湾的浙南AI内容创作与传播基地，寻找答案。

位于龙湾的浙南AI内容创作与传播基地昨天迎来了广东阳江市考察团，该基地平均每天要接待1至2批考察者。

温州网讯 近日，浙江省公布文化“新三样”高质量发展试点名单，龙湾成为温州唯一入选的县（市、区），获省文化产业发展专项资金3000万元扶持。这里既没有传统的影视基地，也没有本土成长起来的头部文娱企业，凭什么拿到省级试点？记者走进位于龙湾的浙南AI内容创作与传播基地，寻找答案。

8名员工服务20个国际大牌

上午10时，太一AI影视工作室里的显示器都亮着，有的停留在分镜脚本界面，有的播放着视频样片，键盘敲击声混杂着素材预览的背景声。负责人刘志颖和团队正在为巴黎世家、芬迪等20个国际一线品牌制作面向海外社交媒体的创意广告。

“太一”一条15秒创意广告，通常报价2000美元，3人小组从创意到成片仅需3天。

这个速度和价格在传统影视时代几乎不可想象。刘志颖展示了团队自主研发的TY-Studio漫剧制作智能体：输入一段剧本，系统先完成结构拆解，再进入导演规划确定风格与镜头语言，随后拆分分镜、生成角色与场景，最后批量输出视频并完成剪辑合成。

他打开“广告创意大师”，里面嵌着150个全球知名广告导演的数据库，选定风格，输入产品，一键就能生成30秒、40秒、60秒三个版本。

刘志颖算过一笔账：过去一部动画广告短片，从前期策划到中期制作再到后期合成，往往需要一个月。现在，可以将工期压缩到几天至一周。而120分钟左右的漫剧，5人小组10至12天能完成全部素材生产。

“不是5个人替代了几十个人，然后5个人疯狂干几十个人的活。”刘志颖说，真正发生变化的是大量“执行”环节被转移给了机器。人的精力向两端集中：一端是最前面的创意，另一端是最后面的判断，中间那段过去最庞大的生产执行层正在被压缩。

“太一”只有8名员工，承接的国际品牌业务主要来自深圳。合作方负责跨境内容总包和初步创意，“太一”则深度对接海外平台流量规则与用户偏好，深化创意和制作，共同切入全球创意服务新赛道。

刘志颖说，“太一”将此类服务于国际品牌企业的B端业务称为“产业服务出海”。与此同时，“太一”在开发C端业务，走“平台出海”之路。他们卖给海外普通受众的AI作品《海边的爱》，已登陆海外AI剧集平台Dramawave。

龙湾区文化产业中心主任郭和强说，“太一”双轮驱动，聚力AI参与全球文创分工，拓宽产业变现渠道，解锁出海新范式，正是龙湾文化“新三样”出海的生动缩影。

聚链成群激发创新创造活力

龙湾没有走传统影视基地“圈地建棚”的老路。2025年10月，龙湾以温州国际云软件谷为主阵地，采用“园中园”模式打造超1万平方米的浙南AI内容创作与传播基地，集聚艾门韦思网络科技公司等近30家重点AI文化企业。

在G幢6楼，全球领先的数字内容服务商阜博集团正在装修办公区。

阜博集团是全球领先的数字内容资产保护、交易平台及服务提供商，与迪士尼、YouTube等400余家国际平台有着紧密合作，可提供版权确权、全网侵权监测、海外平台分发等全链条服务。8月12日，温州市政府与阜博集团签订关于数字文化集聚与文化“新三样”出海的战略合作协议，双方合力打造“中国（温州）人工智能创意贸易港”，构建“AI内容创作—版权确权保护—全球出海运营—数字内容资产交易—人才培育与产业赋能”的全域生态链条。

龙湾区文化产业中心主任郭和强说，阜博集团入驻基地后，中小创作团队不用自己跑渠道，从创作阶段的侵权监测预警，到作品完成后的确权，再到海外平台的一键分发，都能在同一个系统里完成。同时，基地还在对接“酷看”等海外短剧分发平台，主攻东南亚市场。一条“本地生产、全球变现”的闭环正在逐步形成。

在这个AI内容创作与传播基地，入驻团队规模普遍不到10人，但聚链成群，协同发展。原子游创（温州）科技有限公司致力打造AI开源游戏创作平台，他们研发的AI开源游戏引擎DoraSSR现已上线各大代码托管平台，吸引近千名开发者入驻，零基础用户一天内就能做出可玩的小游戏雏形。

元瓯文化传媒（温州）有限公司则深耕文旅AI视频，艾门韦思网络科技公司主攻AI创意广告，温州艺承文化科技有限公司是央视网AI春晚的核心创作团队之一……各个团队各有侧重，共同构成覆盖短剧、广告、文旅、游戏等多赛道的内容创作和出海分发产业集群。

这些轻量化小团队一旦聚合协同，就迸发出惊人的力量。今年正月初一，龙湾以该基地元瓯文化公司等团队为依托，联合央视网出品的2026马年AI新春晚会实现全球首播，全网首播观看量近1200万人次，海外传播覆盖超40个国家和地区，展现了龙湾聚链成群、生态成型激发出的文化创新创造活力。

全链条厚植青年创业沃土

轻量化小团队的门槛看似不高，真正要活下去，成本和生存是绕不开的问题。

算力费用是初创团队的一大开支。元瓯文化的负责人黄雪意说，公司有五六名全职员工，每人每月人力成本约为7500元，而高质量视频渲染的算力成本每5分钟约为1000元。“龙湾对AI文化企业的帮助是实实在在的，制定了总额1500万元的“算力券”“语料券”“模型券”奖补细则，给了30%的算力补贴，并且申请很方便。”

除了看得见的成本减免，还有看不见的服务。原子游创（温州）CEO叶哲鸣是一名“00后”创业者。傍晚六时，叶哲鸣从基地步行回到人才公寓，全程不到1公里。龙湾向他提供的人才公寓，是34平方米的一室户，厨卫齐全，可拎包入住。叶哲鸣作为龙湾区F类人才享受租金三折优惠，加上物业管理费，一年总支出不到5000元。

叶哲鸣大学毕业后曾在外地工作一年。去年，参加华为开发者大赛获浙江赛区总冠军后，受云软件谷招引回温州创业。叶哲鸣说，在公司落户过程中，基地全链条护航，除了给予租金优惠的办公场地外，还提供快速注册辅导、首年免费代账、免费法务咨询等服务，省下的不仅是费用，还有精力。

叶哲鸣的合伙人马云飞还透露：“入驻几个月，园区还经常举办路演和商业对接活动，帮我们对接了乔顿服饰公司等企业，洽谈AI生成标书的项目合作。”

龙湾还联动温州理工学院共同打造浙南AI影视产业学院，将高校导演、动画专业经验沉淀为AI“技能包”，定向为基地工作室输送人才，形成“高校—工作室—市场”人才梯队。刘志颖的另一个身份是温州理工学院设计艺术学院副教授，他说：“我们已累计培养了近200名AIGC创作人才。一批批学生经过筛选、培养、组合，慢慢就能独当一面了。”

基地运营负责人胡自然还透露，他们常态化举办AI短剧、AI漫剧大赛，通过赛事征集作品、筛选人才，推动优秀参赛项目落地转化为市场主体，实现“创作者向创业者”的转变。“把服务做深做细，人才和创意才能真正扎根。”

“此次全省文化‘新三样’改革试点，既是对龙湾前期探索的肯定，也为下一步发展注入了澎湃动力。”龙湾区委宣传部负责人表示，将创新推进省级试点，靶向招引创意孵化、数字版权、出海发行、IP衍生等关键环节链主，锻造高效协同的AI文化产业协作链，加速形成上下游贯通、集聚度更高、竞争力更强的AI文化产业集群，打造具有全国影响力的AI赋能文化“新三样”内容创新高地和文化“新三样”出海高地。

来 源：温州晚报

原标题： 入选省级试点！龙湾聚力AI切入全球数字文化服务新赛道 8人轻团队智造20个国际大牌创意

记者 陈希茜/文 陈立冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com