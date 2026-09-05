温州晚报 2026-09-05 07:08:08

从“流水席”到“微市集”，温州市图书馆吸引了诸多读者

温州网讯 阅读不止于纸页之间，生活美学的疗愈力正悄然融入书香日常。近日，温州市图书馆举办了广受读者欢迎的杜莱风艺术流水席活动，结合绘本作家杜莱的作品风格，推出彩色纸条建筑DIY、线条毛绒球创作等趣味美育手工项目，通过感官体验、互动装置、沉浸情景等多元方式，将图书馆一隅打造为疗愈空间，为读者搭建了一处心灵“避风港”。

“温图流水席”所传递的，正是图书馆公共文化服务的另一种可能：这里不仅有沉静的文字，还有美育的色彩、手作的温度与公益的力量。

随到随做

无门槛、不设限的“流水席”

“温图流水席”借用了流水席随到随坐、宽松自由的特点，无需提前报名，不设参与门槛，不定期于节假日在图书馆大厅“开张”，活动材料限量供应，做完即止。凭借轻量化的参与方式和持续推新的活动内容，“温图流水席”人气持续走高，几乎场场爆满。不少场次开场前十余分钟便有读者提前到场等候，即便遇阴雨天，大厅内依然座无虚席，自活动创办以来，线下总参与人次已突破1万。

自推出以来，“温图流水席”持续扩容，结合传统节日、寒暑假、读书季等节点，先后做了数十场特色主题活动，覆盖全年龄段读者。

活动主要分两类：一类是生活美学沙龙，联合本土手工艺人，做编绳针织、传统香包、节日剪纸、新春拓印等民俗手作，把老手艺用新形式呈现出来；另一类是诗意主题手作，在“籀园读书季”期间，以“世界读书，而诗人造梦”为主题，推出“腕间之诗”“瓶中梦境”“风铃低语”等系列活动，吸引了不少年轻读者打卡，也让“温图流水席”的受众面越拓越宽。

融合共生

有温度、有黏性的“美育+”

“随到随坐”是吸引客流的入口，“融合共生”是留住读者的核心。“温图流水席”在轻量化模式稳定运行后，便开始探索更深层的服务可能，将信阅积分商城与公益捐书引入活动体系，整合馆内现有服务资源，实现“阅读+公益+手作”的跨界联动。

信阅积分商城自运行以来，一直是独立的积分激励平台，公益捐书也是温州市图书馆的常规服务项目。“温图流水席”推动二者实现常态化融合，让单次手工体验拥有多重价值。读者通过馆内借书、爱心捐书积累信阅积分，凭积分即可兑换手作成品。以今年6月联动“温图流水席”开展的“与爱同行 共沐书香”公益捐书活动为例，短短两天便吸引140余位读者参与，累计捐赠图书1522册，这些爱心书籍将被送往偏远地区的学校与社区图书室。读者既帮助了远方有需要的群体，也为自身积攒了信阅积分，善意在流转中获得了具体的回响；而信阅积分体系的深度嵌入，更将短期的活动参与转化为长期的阅读习惯，借阅、体验、回馈之间形成了可持续的服务闭环，三者相互赋能，共同构建出一个有温度、有黏性的“美育+”生态圈。

服务进阶

更鲜活、更多元的“微市集”

“温图流水席”以“轻量化、无门槛”的手作体验积累了稳定的读者基础，也收获了良好口碑。在此基础上，温州市图书馆计划将“流水席”升级打造为“周末微市集”——在创意美育手作、公益捐书、信阅积分兑换等现有服务基础上，探索引入特色商家快闪摊位，让读者在参与手工体验之余，还可品鉴茶歇、参与游园打卡。

从“千年商港 宋韵书香”文化市集起步，到“元旦，图书馆好书福”“我在温图为你写诗”“面包超人精神百倍”等创意阅读市集，温州市图书馆已在特色市集运营方面积累了丰富经验。但与这些集中在特定节点举办的大型市集不同，“阅享微市集”尝试将“融合”做小、做轻、做日常。空间层面，活动设于图书馆二楼大厅，与日常阅读场景自然相融；规模层面，几张展桌、少量摊位即可成市；时间层面，不局限于特定节点，而是融入日常运营，使“微市集”成为图书馆周末的固定活动形式。美育体验、游园打卡、公益实践、信用借阅……从“流水席”到“微市集”，并非简单的名称变更，而是一次公共文化服务的进阶，一个轻量、灵活、可持续的周末阅读生活市集正逐步成形。

来 源：温州晚报

原标题： 纸页阅读碰撞生活美学 “温图流水席”迎来超万读者

记者 潇瑜/文 通讯员 李欣园 林怡龄 温州市图书馆/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com