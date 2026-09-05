乐清“夏山”等发起成立全国AI游创联盟 唱响“中国AI音乐第一村”

温州晚报 2026-09-05 07:08:08

近日，由夏山AI音乐OPC游创社区等温州3家文化“新三样”企业联合发起的全国AI游创联盟平台，在首届AI游创生态大会上上线。

温州网讯 近日，由夏山AI音乐OPC游创社区等温州3家文化“新三样”企业联合发起的全国AI游创联盟平台，在首届AI游创生态大会上上线。来自全国各地的100余名行业专家、高校学者、AI超级创作者、OPC创业者、文旅运营企业代表参会，共同见证全国AI游创联盟平台正式发布并上线。

夏山AI音乐村位于乐清大荆镇下山头村，地处雁荡山脚下，致力构建“中国AI音乐第一村”，打造集技术研发、教育培训、文旅融合、创业孵化于一体的AI音乐产业微生态，探索AI赋能乡村振兴新路径。

在安徽池州市平天湖风景区大会现场，安徽省网络视听协会、OPCxCity、游创文化（温州）有限公司、九华山文旅康养集团和夏山AI音乐村等牵头，发起成立全国AI游创联盟平台。夏山AI音乐OPC游创社区，与盐城燕舞大纵湖剧工厂、昆明1937影视基地、上海国际短视频中心、爱来坞AIWood等全国创作节点实现互联互通，共同构建覆盖全国的AI游创协作网络。夏山AI音乐OPC游创社区主理人黄雪意代表社区完成入驻签约。

“这次大会为我们AI创业者、OPC创业者搭建了交流互助的平台，带我们深入了解池州的人文风光，让我对推动温州与池州之间的‘游创’合作有了更多的想法和信心。”黄雪意说。

OPCxCity发起人谷雨表示，全国AI游创联盟的成立，让散落各地的单人创业者告别线上孤岛状态，以山水实景为创作阵地、以AI技术为赋能手段。

作为从雁荡山脚下下山头村起步的OPC游创社区，夏山AI音乐村正与全国各地的AI游创基地建立连接。AI游创以生成式人工智能为引擎，助力用户在游历中创业、在创业中游历，夏山AI音乐村“研、学、游、创”四位一体的定位正与这一模式相契合。

加入全国AI游创联盟后，夏山音乐人将拥有更多跨地域流动创作机会，从雁荡山到平天湖、从温州到池州，创作场景进一步拓展。黄雪意表示，夏山AI音乐OPC游创社区将以此次大会为契机，深化与全国AI游创联盟各成员单位的合作，为入驻音乐人搭建更广阔的创作与创业平台，推动AI音乐与文旅产业深度融合。

温州市委党校副校长、温州市人工智能学院副院长倪考梦说，夏山AI音乐OPC游创社区和全国AI游创联盟平台，未来还可以通过交流活动、创新大赛等多种形式，吸引更多创作者走进来，带来创意，留下成果。

来 源：温州晚报

原标题： 乐清“夏山”等发起 成立全国AI游创联盟 唱响“中国AI音乐 第一村”

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com