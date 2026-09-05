温州“元启”主理人陈亮亮卖了房子住进村里 读懂乡村老故事和土地的脾气

温州晚报 2026-09-05 07:08:09

从卖了房子住进村里做乡村运营，到把温州非遗手工艺品卖出国门，他走了一条“先扎进去，再走出去”的路。

千人研学进乡村

开展农耕主题研学

开展矾矿主题研学

温州网讯 出生于1989年的浙江长兴人陈亮亮，在温州扎根多年，是温州元启文化有限公司主理人，是入驻在鹿城区非遗出海网络服务中心的温州犀昂贸易有限公司创始人，也是第一批和第二批的鹿城区文化特派员。

从卖了房子住进村里做乡村运营，到把温州非遗手工艺品卖出国门，他走了一条“先扎进去，再走出去”的路。

记者在鹿城区非遗出海网络服务中心见到他时，他正准备和团队成员对之前开展的各项活动进行复盘，比如园博园主题花车巡游、状元街道第八届王鱼杨梅季等活动。“公司取名‘元启’，意思是从温州乡土的根脉启程。”这是陈亮亮与记者聊的第一句话。

住进村里6个月

才敲开村民的心门

陈亮亮的乡村文旅运营之路，从2021年开始。那时候他刚从教培行业转做文旅，第一站是瓯海仙岩岩二村，他策划了一场集“白日寻樱、午享家宴、夜游听樱”于一体的全天候沉浸式“樱花宴”，火爆到被媒体报道。也就是那一场活动，让他决心深耕文旅事业，选择去有文化底蕴的鹿城区山福镇驿头驿阳村，签下5年运营协议，甚至还卖了房子，带着6个00后团队成员直接住进了驿头村。

“刚去的时候外卖都叫不到，大家轮流学烧菜，吃完晚饭就沿着田埂散步，过起了农村人的生活。”陈亮亮回忆。

村民一开始并不买账。这些年进村的运营团队不少，大多“来走个过场就走”，没人相信这帮年轻人能扎下来。陈亮亮也不急着解释，天天泡在村民家里聊天，问问这家有什么手艺、那家有什么想法，这一聊就是6个月。

6个月后，村民的态度慢慢变了，他们明白了陈亮亮带的这帮队伍，是真打算在这儿干事儿。

把整个村变成课堂

一场研学来了上千人

扎下来的底气，转化成了产品的底气。“我在驿头驿阳村工作，发现它蕴含的程朱理学之‘二程文化’，以及丰富的‘古驿文化’和‘侨文化’等独特文化资源，需要有活动做‘转化桥梁’，于是我在那里做了一场千人研学活动。”陈亮亮笑着说道。

一场千人研学活动于2024年11月火热开展，该活动由温州市少年宫、鹿城区山福镇人民政府联合举办，陈亮亮的团队全程执行。那是驿头村头一回迎来这么大的人流量：村主干道挤得满满当当，农家乐订满，连本地鸡蛋、菜干、腊肉都成了抢手货。

陈亮亮把整村甚至周边山地都打造成了研学场景。村里设了三站：进让平祖居听家风家训，到中加友谊馆了解中非文化渊源，在田埂间体验农耕。山上线则设计了一条闭环徒步路线，沿途布置趣味挑战。两条线路一静一动，既盘活了村里的文化点位，也把周边的自然资源都用起来了。

“千人亲子团到来，仅我们一家农家乐，就被一次性订走了70桌。”当时，程家大院农家乐负责人兴奋地说。也有家长这样反馈：“第一次不是走马观花地逛乡村，真的能感受到乡土的味道。”

从最初单场最多200人的小规模试水，到上千人的大团，这条路走了两年多。为了打磨课程，陈亮亮招研学老师不找只会带队的导游，而是专挑有文化课教学经验的老师，让他们先扎进研学现场，再去上课、再开展活动。当时，做五马街的课程，一些老师就去五马街蹲两天摸透街区脉络；做乡村课程，就先把村里的老故事、土地的脾气都摸清楚。

如今他的团队已经从最初的7个人增至15人。朋友评价说：“你们团队的人做事风格跟你一模一样，踏实，肯扎进去。”

用手艺人的故事

把非遗卖到海外

乡村文旅项目做活了，陈亮亮的目光又投向了更远的地方。驿头村有国家级非遗“格橱龙”，他连续三年在村里办龙灯会，越办越热闹，这也让他对传统技艺产生了兴趣。一次和彩石镶嵌代表性传承人缪一川的聊天，让他动了“非遗出海”的念头。

“之前不少人找过缪老师说要做文化出海，最后都没做成，他一开始很犹豫，觉得很难做起来。”陈亮亮没有急着拍胸脯，先跑到外贸展会找资源，拉来两位有广州跨境电商经验的合伙人，一个管技术、一个管市场，先用日用品把出海链路跑通了，才回头找缪一川谈合作。“我跟他说，亏了我们俩各兜底50万元，他才松口答应试试。”

启动资金两人各出了8万元。初期照搬传统产品推广模式，团队陷入“有点击、无转化”的困境。陈亮亮及时调整思路，跳出单纯卖产品的思维，讲好人的故事、做好文化传播。团队聚焦非遗手艺人本身，记录缪一川潜心创作、奔走参展的真实日常，将匠人精神、工艺故事、艺术履历融入海外独立站传播。

直到他们把镜头对准了缪一川本人，拍他在工作室埋头创作的日常，拍他带着作品去广州、深圳文博会参展的经历，把他的个人故事、从业履历、获奖经历都放进了独立站的产品介绍页。

真诚的文化叙事，让温州彩石镶嵌成功破圈，数据一下就上来了：单条视频点击量破万，独立站上线一个半月就出了10单。“本来缪老师还说独立站从搭建到出单至少要一年，看到10单的时候他都惊了。”陈亮亮嘴角微微上扬。

如今彩石镶嵌的海外订单几乎每天都有。缪一川不仅主动调整产品样式、丰富品类，逢人就说：“陈亮亮是真的想把非遗‘推’出去，不是喊口号。”

“很多人做文化出海总想着先抓流量，但流量是飘的。”在陈亮亮看来，“唯有深耕乡土本源、深挖文化内核、讲好人文故事，让海外消费者看到作品背后的手艺人，认可这个人，才能让本土文化有生命力、有传播力。”

刚忙完园博园主题花车巡游、王鱼杨梅季，陈亮亮又在琢磨下一个项目了。从乡村运营到研学开发，再到非遗出海，他做的事看似跨度不小，内核其实没变，都是以极致的扎根、踏实地深耕，把藏在温州乡土里的好东西，先自己扎进去摸透了，再想办法让更多人看见。

来 源：温州晚报

原标题： 温州“元启”主理人陈亮亮卖了房子住进村里 读懂乡村老故事和土地的脾气

记者 潇瑜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com