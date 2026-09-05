龙舟催发、机车远行、板球回响 邓建义：“爱好”铺就归乡路

温州都市报 2026-09-05 07:08:00

邓建义的微信朋友圈里，机车、龙舟、板式网球的话题始终围绕着“热爱”与“凝聚”。

温州网讯 今年，80后邓建义有了新身份——意大利华人板式网球协会主席、温州“拍德汇”板式网球馆投资人，同时也成为温州板式网球运动的推动者之一。

邓建义这个名字为人熟知是在2023年。那年6月，他作为意大利“普拉托哈士奇重机俱乐部”队长，带领一支由6辆机车和一辆后勤保障车组成的车队，从意大利出发，最终抵达温州，全程超过14000公里，历时37天。

邓建义还有另一个身份——意大利青龙龙舟俱乐部队长。2016年，他与意大利的华人龙舟爱好者组建龙舟微信群，并开始系统训练，正式成立“意大利青龙龙舟俱乐部”，多次带队参加欧洲及世界龙舟比赛。

2026年8月25日，温州首家标准化板式网球馆“拍德汇”落户温州，为市民健身休闲提供了新选择。世界华人板式网球邀请赛、2026年利雅得亚洲室内与武道运动会板式网球中国代表队选拔赛初赛先后在此举办，为温州板式网球运动增添了官方背书。

邓建义的微信朋友圈里，机车、龙舟、板式网球的话题始终围绕着“热爱”与“凝聚”。

朋友黄先生评价邓建义自带温州人特性，做事爱带头，朋友多，组织能力强。从骑机车穿越欧亚大陆、带龙舟队参加国际比赛，到推动板式网球落地温州，都是他牵头的。黄先生说，他更像一个做事的“带头大哥”。

邓建义说，至今还有人带着刻板印象看待华侨，认为国外的华人没有生活、没有远方，眼中只有赚钱。确实，第一代华侨在国外需要生根、需要打拼，但到了二代、三代甚至四代华侨，他们有了更多享受生活的意愿。他笑称，机车、龙舟、板式网球社群恰好能满足在外华侨对归属感、社交与游玩的需求。

今天，小毛会客厅邀请邓建义聊聊他与机车、龙舟、板式网球的故事。

一

无论落叶飘向何方，终究要归于根——邓建义的爱好也是如此，最终都指向了温州。

邓建义从小在南塘河边长大。每到端午，河面上锣鼓喧天，他追着龙舟在岸上跑，心里埋下了对龙舟的痴迷。15岁那年，他前往意大利与家人团聚，读完初中后便进入社会，先后做过服装和珠宝生意，在海外站稳了脚跟。

邓建义笑称，那些年在意大利他与龙舟的羁绊，都来自温州地方网络论坛。每年端午前夕，他都会特别关注，听到论坛视频中的龙舟鼓声，就像听到了归家的信号。

2008年端午节，邓建义专门买机票飞回温州，只为亲身登上龙舟。第一天划龙舟，屁股磨破了皮，疼得走路都别扭，但他说那时心里全是圆梦的兴奋。那一次，他真正把儿时的向往握在了手里。

2016年，邓建义所在的意大利侨团参加完一场龙舟赛后队伍解散。他和几个同乡觉得不过瘾，决定自己组队。

邓建义说，意大利社区不同于温州，水域不多且管控极严，不像温州河道盘错，民众几乎出门就可下水。在意大利划龙舟要花费许多心力：河道需向当地租用，还要与当地水上俱乐部打好关系；龙舟从杭州定制，运费比船还贵；每次训练要驱车前往专门的基地——但没人退缩。这支队伍后来代表意大利国家队参加世界龙舟俱乐部比赛并夺得名次，也多次在欧洲华人赛事中夺冠。

2025年，邓建义带领30多名俱乐部成员自掏腰包回国，在温州参加龙舟友谊赛。时隔多年，邓建义作为青龙龙舟队队长兼鼓手，敲着锣鼓再次划进塘河，几乎在河上“泡”了一整天。如今，青龙龙舟俱乐部与温州龙舟协会保持着密切交流。

邓建义笑称，青龙龙舟俱乐部与温州的联系，其实始于他的另一个故事——2023年的机车欧亚旅行。那次旅行让他被媒体和温州各方关注，这段龙舟缘分才得以维系与拓展。

二

摩托车第一次进入邓建义的生活，是以上学代步工具的身份。在意大利，15岁就可以合法上路，恰巧邓建义的父亲有辆50cc的小摩托闲置，他便骑着它穿行于上学街道，风从耳边掠过，成为日常。

步入社会后，邓建义驾驶朋友的一辆机车，又让他感受到骑车远游的快乐。他考取了驾照，很快拥有了自己的第一辆哈雷重机，并开始组织当地华人车友周末出游。车友们推举他为队长，“普拉托哈士奇重机俱乐部”便在意大利华人圈子里扎下了根。那时的骑行，是周末的狂欢，是异乡生活里的一剂调味品。

2014年，邓建义萌生了一个更大的念头——从意大利骑摩托车回中国。这个想法像一颗种子，在内心深处蛰伏，从未停止生长。此后数年，他有意识地在全欧洲进行长途拉练，为那个遥不可及的梦想储备经验与底气。

2019年至2020年，邓建义正式启动路线规划与通关筹备。然而，新冠疫情暴发，让一切戛然而止，骑车横跨欧亚的蓝图被锁进了抽屉。

2023年6月，邓建义重启了意大利机车圈里的远行计划。报名者众多，他依据年龄、骑行经验、心理素质与意志力严格筛选，最终组建了一支由六辆摩托车和一辆后勤保障车组成的车队。

朋友说邓建义身上有温州人的特性，“喜欢第一个吃螃蟹，做别人没做过的事”。从意大利骑到温州，全程超过14000公里，历时37天，这件事他做成了。

回顾这段经历，邓建义说旅途并非坦途：有证件被海关反复核查、车辆逐一检验的波折，也有在荒原里为节省燃油，整个车队采用配额分油、精准计算每一滴消耗的艰辛。当然，也有路遇同胞的欣喜——在土耳其，他们偶遇两位反向骑行的中国同胞，素不相识，却在异乡旷野里彼此鸣笛致意。邓建义和队友将自己的物资分给对方，那片刻的温暖在漫长旅程中格外珍贵。

这次跨国旅行让邓建义及其团队在欧洲华人圈中声名大噪，媒体也广泛报道。邓建义笑称，报道多了，大家又获悉了他的另一个身份——意大利青龙龙舟俱乐部队长。温州有龙舟基地，也有龙舟比赛的土壤，除了机车骑行，大家又有了新的共同话题，走访交流自然成了常态。

三

在邓建义眼中，机车旅行是敲门砖，龙舟文化是纽带，板式网球运动则是扎根温州的项目落地。谈起板式网球落地温州，还有个小故事。

2023年6月，邓建义选拔了几位小伙伴一起骑行欧亚，未被选上的伙伴没有了聚会召集人，便各自去寻找游玩项目，板式网球被他们发现了。等邓建义回到意大利，发现伙伴们对这项运动已经上瘾，连他妻子和三个孩子也很喜欢，几乎每天都会去场馆打上几局。

邓建义特意去了解了这项运动。板式网球融合网球和壁球特点，起源于20世纪60年代的墨西哥。场地为半封闭空间，四周由玻璃墙和金属网围合，球碰到墙面后可反弹继续击打。项目采用双打形式，发球需低于腰部，计分规则与网球相同，但整体规则更为灵活，适合全年龄段人群。2026年，板式网球成为亚运会正式比赛项目。凭借趣味性和低门槛，它正成为全球发展最快的运动之一，在西班牙、阿根廷等地拥有数百万爱好者。

2023年12月，意大利华人板式网球社群成立，人数迅速增长到170多人，以温州籍华侨为主。2026年，意大利华人板式网球协会成立。

作为商人，邓建义算了一笔账：温州每年回国的华人中，仅意大利就有几百人，他们需要一个运动及聚会的场所；这项运动本就是亚运会项目，在海外有不错的粉丝基础；温州人喜欢新事物，板式网球上手快，社交属性强，老少皆宜，观赏性和娱乐性高。因此，他对这项运动在温州的前景很有信心。

邓建义联合朋友，在温州找到一块场地，仅用40天建成了全国首家室内恒温的专业板式网球场。为推广这项新兴运动，球馆邀请包括中国国家队在内的专业队伍前来集训，并承办国际交流赛，为球馆的专业性背书。目前，球馆已有超过100名会员。

邓建义说，温州人很注重圈子社交，不管在国内还是国外，机车、龙舟、板式网球恰恰提供了这样的归属感。他把自己这些“爱好”经营成了连接故土与异乡、个人与群体的“大事业”。

作为在意大利打拼的华人，邓建义的人生轨迹清晰展现了一位海外温州人的精神图谱。无论是组建龙舟队传承乡愁、骑摩托车跨越亚欧大陆追逐梦想，还是将国际新兴运动带回国内，他的每一次行动都源于对生活的热爱，最终凝聚成一个圈子，将身边的亲朋好友乃至更广泛的华人社群紧密联系在一起。

来 源：温州都市报

原标题： 龙舟催发、机车远行、板球回响 邓建义：“爱好”铺就归乡路

记者 小毛 图片由受访者提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com