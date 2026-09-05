温州都市报 2026-09-05 07:08:09

近日，温州老年病医院心血管内科依托多学科协作诊疗模式，成功救治一名90岁高龄、多病共存的危重华侨患者。

温州网讯 近日，温州老年病医院心血管内科依托多学科协作诊疗模式，成功救治一名90岁高龄、多病共存的危重华侨患者。

今年90岁的胡阿公此前因急性肺水肿、急性冠脉综合征在外院就诊，检查确诊冠心病三支严重病变，但因合并脑出血，当时无法开展手术。他转入温州老年病医院后，经积极药物干预，病情仍持续恶化，短短四天内接连发生五次室速、室颤导致心脏骤停。虽每次均抢救及时，但险情始终并未解除。

心血管内科科室主任张云霞、主任医师唐疾飞迅速组织多学科会诊。专家组判断，反复发病的根源为冠脉闭塞引发的持续性心肌缺血，保守药物治疗已无法控制病情，必须介入干预。按照最初计划，团队拟先行植入心脏起搏器，但由于患者心功能极差，连血液透析都无法耐受，更不用说手术创伤。唐疾飞果断调整策略，采取分期分步施治方案，优先为老人实施冠脉造影，成功开通完全闭塞的回旋支，改善心肌供血、缓解心衰症状。待其心功能和生命体征逐步恢复后，再择期为其植入心律转复除颤器，从根源上消除反复室颤、严重心动过缓带来的猝死风险。

经过近一个月的悉心调养，胡阿公饮食恢复正常，可规律接受血液透析，整体恢复良好。

张云霞提醒，老年人如果出现胸闷气促、活动耐力下降、头晕眼前发黑、反复晕厥等情况，都是心脏发出的危险信号，务必及时就医。

她同时强调，冠脉介入和心脏起搏器植入目前都是临床成熟的诊疗手段，高龄并非手术的绝对禁忌。老年危重患者多脏器功能减退，多种疾病相互影响，治疗牵一发而动全身。MDT多学科联合诊疗，能够集合多专科专家共同评估，制定安全可行的个体化方案，在保障安全的前提下救治危重老年患者，帮助他们争取更高质量的晚年生活。

来 源：温州都市报

原标题： 九旬华侨五次心脏骤停 多学科协作化险为夷

记者 小毛 小甜

本文转自：温州新闻网 66wz.com