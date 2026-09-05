温度新闻 2026-09-05 07:08:10

“真想不到，一个月内车被水淹了两次！上一次台风车子刚修好，这次又被泡了。”50天内，三场台风接连来袭，强降雨导致温州多地出现不同程度的内涝。近日，家住瑞安市陶山镇的郑先生，爱车再次因涉水被淹，这已是第二次中招。那保险还能理赔吗？

温州网讯 “真想不到，一个月内车被水淹了两次！上一次台风车子刚修好，这次又被泡了。”50天内，三场台风接连来袭，强降雨导致温州多地出现不同程度的内涝。近日，家住瑞安市陶山镇的郑先生，爱车再次因涉水被淹，这已是第二次中招。那保险还能理赔吗？

“每一次台风，都是一次独立的保险事故。”平安产险相关负责人明确回应。只要车辆投保了车损险，且在有效期内，每次因台风、暴雨等自然灾害造成的直接损失，均可单独报案理赔。保险公司不会因为此前已赔付过，就拒绝下一次的合理索赔。

自2020年9月车险综合改革后，发动机涉水损失已并入车损险主险责任，车主无需再额外购买涉水险。这意味着，无论车辆停放时被水浸泡，还是行驶中因积水熄火，乃至零部件损毁，只要属于台风直接造成的损失，均在赔付范围之内。

不过，赔付并非没有“天花板”。车损险的保险金额通常对应车辆的实际价值，多次理赔的累计金额不能超过这一上限。举个直观的例子：若一辆车保额为10万元，第一次台风泡水赔了3万元，修好后第二次又遭水淹，新增损失为4万元，这两次均可正常获赔。但如果某次事故直接导致车辆全损，保险公司按10万元保额全额赔付后，保险合同即告终止，后续不再承担责任。

需要注意的是，车辆在水中熄火后，切记不要二次启动。此举造成的发动机损坏，属于人为扩大损失，保险公司有权拒绝赔偿。此外，若上一次台风造成的损伤尚未修复，第二次灾害又带来新伤，理赔时会严格区分“原有损失”和“新增损失”，保险公司仅对本次台风造成的新增部分承担赔偿责任。

太保产险温州分公司理赔人员特别提醒，车辆涉水后务必及时报案，台风事故独立定损，请在48小时内联系保险公司。车辆受损后先拍照录像固定证据，再进行清理；若此前已有未修复损伤，请提前拍照留证，便于区分新旧损伤。

目前，温州各级保险机构已进入应急值守状态，救援力量与物资前置到位，理赔热线24小时畅通。各保险公司将按照“应赔尽赔、能赔快赔”的原则，加快案件处置，尽力为受灾车主减轻后顾之忧。

来 源：温度新闻

原标题： 50天3场台风，刚修好的车又被水泡！这笔账保险公司怎么算

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com