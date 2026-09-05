温州晚报 2026-09-05 07:08:10

注册商标本是企业打造品牌、参与市场竞争的重要工具，然而个别经营者却动起了“歪脑筋”，不以实际使用为目的囤积大量商标，通过侵权诉讼获赔来牟取利益。近日，瑞安市人民法院审结了两起恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案，深圳某公司因“恶意维权”不仅要返还此前获得的赔偿款，还需额外赔偿对方经济损失。

温州网讯 注册商标本是企业打造品牌、参与市场竞争的重要工具，然而个别经营者却动起了“歪脑筋”，不以实际使用为目的囤积大量商标，通过侵权诉讼获赔来牟取利益。近日，瑞安市人民法院审结了两起恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案，深圳某公司因“恶意维权”不仅要返还此前获得的赔偿款，还需额外赔偿对方经济损失。

事情要追溯到2019年和2022年，深圳某公司以商标侵权为由，先后将温州熊某公司、温州佳某公司起诉至瑞安法院。在当时的两起案件审理中，由于涉案商标均处于合法有效状态，法院依据当时的法律事实支持了深圳某公司的诉请。最终，温州熊某公司经判决赔偿深圳某公司7.5万元，温州佳某公司经调解赔偿深圳某公司2万元。判决生效后，两家公司均足额履行了案款。

然而，事情很快迎来了反转。2021年，在温州熊某公司所涉案件中，案外人徐某向国家知识产权局申请涉案商标无效宣告。经查，深圳某公司竟然在13个商品类别上申请注册了600余枚商标。国家知识产权局认为，作为普通经营者，其注册商标数量明显超出了正常的生产经营需要，违反了诚实信用原则，构成以其他不正当手段取得商标注册的情形，遂宣告涉案商标无效。深圳某公司不服，先后向北京知识产权法院、北京市高级人民法院提起诉讼，但均被驳回，法院认定其具有囤积商标、攀附他人商誉并谋取不正当利益的目的，扰乱了正常的商标注册秩序，维持了无效宣告的认定。

2022年，温州佳某公司所涉案件也出现了类似反转。案外人陈某申请无效宣告，国家知识产权局于2023年作出裁定，同样认定深圳某公司存在囤积商标行为，宣告涉案商标无效。

虽然手中的商标被认定为自始无效，但深圳某公司此前已经拿到了赔偿。2025年，温州熊某公司及温州佳某公司分别向瑞安法院提起诉讼，要求深圳某公司返还此前支付的“赔偿款”，并赔偿维权律师费等经济损失及相关利息损失。

瑞安法院经审理认为，深圳某公司在注册案涉商标时，主观上具有通过诉讼谋取不正当利益的恶意。客观上因深圳某公司发起的侵权诉讼，导致两家温州公司产生了赔偿款、诉讼费、律师费等实际经济损失，两者之间存在直接因果关系。

最终，法院作出判决：深圳某公司返还温州熊某公司“赔偿款”76864元并赔偿经济损失6000元及相关利息损失；返还温州佳某公司“赔偿款”20000元并赔偿经济损失6000元及相关利息损失。

针对此类案件，承办法官表示，根据商标法规定，被宣告无效的注册商标，其专用权视为自始即不存在。由于商标注册人恶意给他人造成损失，受损害方有权依法另行主张赔偿。

法官同时提醒广大市场主体：知识产权维权须以合法权利为基础，恶意诉讼致损应依法担责。企业在注册商标时应以实际使用为目的，切不可将商标异化为索赔牟利的工具。企业在布局自有品牌时，应当增强商标风险意识，做好在先商标检索，降低侵权风险。在遇到商标侵权诉讼时，应审慎核查对方权利基础；一旦发现对方存在囤积商标、恶意注册等情形，应积极通过无效宣告等法律途径依法维权，切勿盲目赔偿。

来 源：温州晚报

原标题： 囤600余枚商标“碰瓷”起诉索赔！商标被宣告无效后，法院判全额退赔还需赔偿损失

记者 赵小娴 通讯员 孙小蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com