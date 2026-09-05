温州晚报 2026-09-05 07:08:11

9月3日，由温州市人力资源和社会保障局、温州市总工会等多部门联合国网温州供电公司主办的2026年温州市职业技能大赛继电保护技能竞赛在温州龙湾蒲州检修基地数智化二次仿真实训室顺利收官。

温州网讯 9月3日，由温州市人力资源和社会保障局、温州市总工会等多部门联合国网温州供电公司主办的2026年温州市职业技能大赛继电保护技能竞赛在温州龙湾蒲州检修基地数智化二次仿真实训室顺利收官。

本次技能竞赛历时两天，共集结全市58名电力青年员工同台竞技、比拼本领。赛事秉持“以赛促学、以学促干、以干提质”的核心思路，聚焦继电保护二次专业核心技能，全方位锤炼高素质基层电力技能人才队伍，有效推动全市电力二次专业检修整体技能水平迭代提升，进一步营造了各基层单位互学互鉴、比学赶超、共同精进的良好职业学习氛围，激励广大青年员工立足岗位钻研技艺、争创岗位能手。

本次竞赛坚持理论夯实与实操锤炼双向融合，设置理论知识测试、继电保护单屏调试两大核心竞赛环节，全方位、多角度检验参赛选手的专业理论储备与现场实操能力。

为保障赛事高标准、高质量开展，赛事组委会高度重视本次竞赛筹备工作，提前统筹部署、精细谋划各项工作。主办方专门成立赛事组委会，围绕赛前专项培训、竞赛科目设置、赛事命题标准、比赛流程规范、裁判评分细则等核心内容开展多轮研讨打磨，细化每一项赛事流程与考核标准。同时，依托迎峰度夏技能提升的黄金窗口期，针对性开展一系列系统化技能培训、实景化实操演练等赛前赋能工作。丰富且贴合岗位实际的赛前集训，有效夯实了参赛青年员工的专业基础，大幅提升全员实操技能水平，充分调动了青年员工主动学习、精进技艺的积极性与主动性。此外，组委会提前对赛事全流程进行模拟推演，排查各类潜在问题，全力保障正式竞赛环节高效规范、有序落地。

本次竞赛赛程清晰、衔接有序，9月2日下午率先开启理论知识考核环节，正式拉开赛事帷幕。考场内秩序井然，清脆的鼠标操作声此起彼伏，全体参赛选手精神饱满、专注严谨，认真审题、细致作答，以扎实的学习积累和沉稳的竞技状态，充分展现电力青年员工过硬的专业素养与勤学善思的进取风貌。本次理论考核内容紧密贴合电力现场作业实际，精准聚焦岗位核心需求，全面覆盖继电保护原理及配置、二次回路运维、保护整定计算、智能变电站继电保护系统、保护九统一规范技术等重点专业知识，全面考核选手理论知识的系统性、专业性与实操适配性。

9月3日全天开展继电保护单屏调试实操考核，重点考验选手继电保护装置校验调试、现场故障分析与精准排查的核心实操能力，针对性锤炼选手保护装置定值校验、设备传动试验、现场项目消缺等一线实战本领。面对考核设置的各类故障点位，参赛选手沉着冷静、从容应对，严格遵照电力专业检验规程，规范有序地开展信号核查、装置调试、试验操作等一系列作业，精准研判、综合分析故障成因，高效完成故障排查处置，并结合实操试验数据规范地编写调试报告，充分展现了电力从业人员严谨细致的工匠精神和扎实娴熟的实操功底。

此次继电保护技能竞赛，为全市电力行业技能人才搭建了专业化、高水平的技艺切磋、技术交流、能力提升平台，切实实现了以赛促学、以赛促练、以赛促提升的办赛初衷，有效激发了广大电力职工钻研专业技术、精进岗位技能、勇于争先创优的工作热情。下一步，国网温州供电公司将以本次技能竞赛为契机，持续深化技能人才培育体系建设，常态化开展技能竞赛、实景实训、专项练兵等赋能活动，全力锻造高素质、专业化、技能型电力人才队伍，为地方电力事业高质量发展、服务区域经济社会稳健发展筑牢坚实的人才保障和技术支撑。

来 源：温州晚报

原标题： 理论+实操双考！2026年温州市职业技能大赛继电保护技能竞赛收官

记者 张嫣彬 通讯员 邹卓呈 高炳蔚 王庆侑 摄影: 吴依宸

本文转自：温州新闻网 66wz.com