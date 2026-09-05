102岁老人心脏“换阀门”！温医大附二院刷新高龄心脏介入纪录
温州网讯 9月2日，102岁的王阿公（化名）在温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院心血管内科康复出院。这位饱受心脏瓣膜疾病困扰的百岁老人，经微创换瓣手术成功更换了心脏“阀门”，重获“心”生，刷新了温州地区高龄心脏介入手术纪录。出院前夕，家属送来锦旗，向医护团队深深致谢。
患者家属给吴连拼（左三）团队送来锦旗
百岁老人心脏告急
据了解，老人已与“主动脉瓣重度反流”抗争了7年。近年来，他的呼吸困难症状不断加重，心脏功能持续恶化。半个月前，他因急性左心衰竭被紧急收治入院。
检查结果令人揪心：主动脉瓣叶严重萎缩，主动脉窦呈瘤样扩张，心脏极度扩大，左室射血分数仅29.8%（正常值在50%以上），同时合并二尖瓣中重度反流。
“患者102岁高龄，心脏基础条件极差，手术风险极高。”该院党委副书记、心血管内科专家吴连拼介绍，高龄患者往往合并多器官功能减退，且该病例主动脉窦扩张明显，解剖结构复杂，术中稍有不慎就可能引发严重并发症。但如果不手术，老人的心衰将持续恶化，生命危在旦夕。
毫米之间的精准博弈
面对这一极具挑战性的病例，心血管内科团队经过充分评估，决定为老人实施经导管主动脉瓣置换术。这是一种无需开胸的微创介入手术，通过股动脉穿刺将人工生物瓣膜输送至病变部位完成置换，特别适合高龄、高危患者。
术中，经超声与造影实时导航，导丝跨越病变瓣膜，人工瓣膜精准送达并顺利释放。术后造影显示，瓣膜位置、形态良好，跨瓣压差恢复正常，手术成功。术后复查显示，老人心律整齐，心脏杂音消失，心功能显著改善。
9月2日，达到出院标准的老人精神矍铄、神志清楚，再无胸闷胸痛之苦。家属表示，老人能在家人的陪伴下康复出院，离不开医护团队高超的技术和温暖的照护。
“能把这样的病例做成功，确实不容易。”吴连拼坦言，这台手术的特殊之处，并不只是“102岁”这一年龄数字，更在于极重度反流、心功能差、主动脉根部巨大、低钙化、锚定困难等多项高危因素叠加。此次手术成功的意义，不仅彰显了团队的技术底气，更突破了高龄手术的“禁区”。
来 源：温州晚报
记者 胡海珍 通讯员 金佳乐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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