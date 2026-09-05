温州晚报 2026-09-05 07:05:27

9月4日上午，中足联公布了2026中乙联赛决赛阶段赛程（第23轮至30轮），温州俱乐部德赛队剩余8场比赛的时间和对手确定，将为本赛季球队保级奋力一战。

温州网讯 9月4日上午，中足联公布了2026中乙联赛决赛阶段赛程（第23轮至30轮），温州俱乐部德赛队剩余8场比赛的时间和对手确定，将为本赛季球队保级奋力一战。

本赛季中乙联赛预赛阶段从3月21日开始，至8月23日共进行22轮赛事。8月23日晚，中乙联赛预赛阶段最后一轮比赛，温州德赛队客场以2比0战胜厦门飞鹭队，赛季双杀对手的同时，在保级路上收获一场关键胜利。至此，22轮比赛过后，温州德赛队取得4胜10平8负积22分，排在南区积分榜第11位。

根据规定，中乙联赛24支队伍中，预赛阶段南北区前4名进入争冠组，南北区剩余16支队伍进入保级组，预赛积分带入决赛阶段。山东泰山B队（41分）、上海海港富盛经开队（40分）、山西崇德荣海队（40分）和大连可为队（37分）居北区前4位，贵州贵阳竞技队（42分）、深圳二零二八队（37分）、江西庐山队（35分）和杭州临平吴越队（34分）居南区前4位，这8支队伍进入争冠组。

保级组分A、B两组，各有8支队伍。其中，湖北青年星队、大连英博B队、广东铭途队、兰州陇原竞技队、广州蒲公英队、温州俱乐部德赛队、长春喜都队和上海赛更达队进入保级A组，泰安天贶队、厦门飞鹭队、海门珂缔缘队、赣州瑞狮队、青岛红狮队、成都蓉城希拉谷队、武汉三镇B队和北京理工队进入保级B组。

温州德赛队以南区第11名的身份进入决赛阶段保级A组，将与大连英博B队（北区第6名）、兰州陇原竞技队（北区第8名）、长春喜都队（北区第10名）和上海赛更达队（北区第12名）四支队伍进行主客场两回合共8场较量。具体对阵形势分别是：

第23轮9月13日周日19:30

温州俱乐部德赛VS大连英博B队

第24轮9月18日周五16:00

兰州陇原竞技VS温州俱乐部德赛

第25轮10月6日周二15:30

上海赛更达VS温州俱乐部德赛

第26轮10月12日周一19:30

温州俱乐部德赛VS长春喜都

第27轮10月18日周日16:00

大连英博B队VS温州俱乐部德赛

第28轮10月24日周六19:30

温州俱乐部德赛VS兰州陇原竞技

第29轮10月31日周六14:30

温州俱乐部德赛VS上海赛更达

第30轮11月7日周六14:30

长春喜都VS温州俱乐部德赛

（队伍列前者为主场作战，加黑部分为温州队主场比赛）

温州德赛队最后4个北区对手中，大连英博B队和兰州陇原竞技队目前积分高于自己，前者取得6胜10平6负积28分，后者取得4胜14平4负积26分；而长春喜都队和上海赛更达队成绩稍逊，前者取得3胜11平8负积20分，后者取得2胜9平11负积15分。

按照目前22轮赛后的积分排名，温州队在24支队伍中的总排名为第20名，身处降级区的边缘——本赛季30轮赛后的积分排名第21名、第22名、第23名和第24名的队伍将降入中冠联赛。应该说，中乙联赛队伍实力相差无几，积分和排名也很接近，后面8场比赛胜负难料，温州队还需要3至4场胜利或者10个积分才能确保保级。

上赛季，温州队的最终成绩是9胜10平11负积37分、进28球失33球，排在保级A组第5位。其中，预赛阶段22轮比赛，温州队共取得6胜8平8负积26分，排在南区第7名；在保级A组的8场比赛中，温州队获得3胜2平3负，成功保级。

来 源：温州晚报

原标题： 中乙决赛阶段8轮赛程公布，温州德赛队力争保级

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com