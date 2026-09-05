潮新闻 2026-09-05 07:07:40

近年来，龙港立足完整的印刷包装产业链优势，积极推动传统印刷产业转型升级，全力向文创、潮玩、动漫等新兴赛道延伸拓展。

爱潮玩、来龙港。9月4日，国内二次元潮玩头部品牌“JOYOUTH九九又”浙南首店，在龙港新鸿未来城广场正式开业。

邓雨薇 摄

该门店位于商场二楼，明亮醒目的黄色门头，设计融合次元美学与未来科技感，营造出集购物、打卡、社交于一体的潮玩空间。店内展示包括国漫、日漫、网络文学等20多个热门正版IP，包含《一人之下》《EVA》《家庭教师》《十日终焉》《JOJO的奇妙冒险 飙马野郎》等超高人气作品，产品覆盖亚克力立牌、盲盒、镭射票、徽章、毛绒、拼图等全品类IP衍生品，以满足不同爱好者的收藏需求。

开业当天，便有不少二次元爱好者与年轻市民到场体验。“我喜欢的IP比较小众，之前在龙港很难买到相关的衍生品，种类也非常少，基本是通过网购。”作为二次元爱好者，前来门店打卡市民吴蒙蒙收了一套心仪的《家庭教师》的立牌，“产品种类很丰富，以后也会常来。”门店店长刘鹏介绍，《一人之下》新品周边下周即将上架，后续还将落地cosplay主题活动，触达本地年轻二次元消费群体。

邓雨薇 摄

“希望通过打造沉浸式消费场景，为年轻人提供优质的潮流体验。”作为土生土长的龙港人，陈民区于2014年创立Joytop悦木，2024年又创立“JOYOUTH九九又”品牌，正式切入潮玩赛道。据介绍，九九又此前已落地布局上海、南京、成都、广州、杭州等国内核心消费城市，积累了成熟的IP整合运营与实体零售经验。

此次品牌浙南首店落地龙港，将打通IP设计、生产制造、线下展销的完整链条，让潮玩创意设计与本土成熟的印刷制造产能深度融合，拉长本地潮玩经济产业链，激活青年潮流消费新活力。在陈民区看来，“家门口”布局门店也有助于管理层第一时间收集用户对IP产品的优化建议，直接同步给设计团队，实现产品的快速迭代。

邓雨薇 摄

作为温州首个重点培育谷子经济的县市，龙港依托其雄厚的印刷包装产业基础，已出台《“爱潮玩来龙港”三年行动计划》，在平台引育、供应链整合、人才引进及跨境服务等多个领域提供精准扶持，同时为年轻人打造更丰富、更专业的潮玩消费环境。

落地龙港的广阔发展前景，也打动了陈民区。去年，Joytop悦木在龙港成立浙江奇境魔方动漫有限公司，落地年产1500万套二次元智能产品生产基地项目。“项目预计明年下半年投产。”陈民区表示，届时将实现毛绒、手办生产线回迁，填补长三角区域规模化高端毛绒产线的空白，完善区域潮玩供应链。

近年来，龙港立足完整的印刷包装产业链优势，积极推动传统印刷产业转型升级，全力向文创、潮玩、动漫等新兴赛道延伸拓展。目前全市文创企业数量已突破千家。未来，龙港将持续依托产业基础、深耕文创赛道，不断完善潮流文化业态，全力推动“中国印刷城”向“文创城”“动漫城”华丽蝶变。

来 源：潮新闻

原标题： 打造二次元消费新地标 潮玩头部品牌“九九又”浙南首店落户龙港

记者 赵琛璋 通讯员 邓雨薇 方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com