潮新闻 2026-09-05 07:08:58

近日，浙江省发展改革委、省生态环境厅、省能源局三部门联合印发通知，公布省级零碳园区培育名单，温州市四大园区脱颖而出——浙江乐清经济开发区、浙江瑞安经济开发区、浙江苍南经济开发区（马站区块）以及温州湾新区（含温州高新技术产业开发区、温州经济技术开发区）成功入选。

当“低碳”不再是选择题，而成为产业升级的必答题，温州正以一场能源与制造协同的深刻变革作答。近日，浙江省发展改革委、省生态环境厅、省能源局三部门联合印发通知，公布省级零碳园区培育名单，温州市四大园区脱颖而出——浙江乐清经济开发区、浙江瑞安经济开发区、浙江苍南经济开发区（马站区块）以及温州湾新区（含温州高新技术产业开发区、温州经济技术开发区）成功入选。

这份名单中，浙江苍南经济开发区尤为令人瞩目，它是全省唯一的国家碳达峰试点园区，还入选全国产品碳足迹标识认证试点、国家循环经济标准化试点、浙江减污降碳协同试点。其入选的马站区块，还有一个更具未来感的名字——绿能小镇。

小镇的底气，来自周边丰富的海上风电、核能与海上光伏资源。依托这一“绿色基因”，苍南正率先探索“绿电直供+核能供热+源网荷储算协同”的集成路径，试图为全国沿海高比例新能源资源园区，蹚出一条“聚绿成势、以绿促产”的零碳新路。

入选省级零碳园区培育名单，既是一张“入场券”，更是一份“军令状”——2026年至2030年，省级相关部门将通过“省碳账户平台”对园区实施全程动态跟踪，连续两年未达标者将被直接调出培育名单。清洁能源消费占比大于90%、绿电直供比例大于40%、一般工业固废综合利用率大于95%……这一系列硬性指标，要求园区必须在节能降碳改造、综合供能、能源梯次利用、供热管网升级、绿电直供等领域拿出实打实的项目。

值得关注的是，符合条件的项目将获得中央预算内节能降碳专项、“两新”设备更新及省级节能降碳技改资金的倾斜支持。温州市生态环境局相关负责人表示：“零碳园区的价值远不止于减碳数据，它是一场以低碳倒逼转型、以绿色引领新生的产业生态重构。最终目标是让绿色基因扎根制造业肌理，融入每一道生产工序中。”

来 源：潮新闻

原标题： 温州四个园区跻身省级零碳园区培育名单

通讯员 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com