追剧追到海风里 洞头借短剧“卷”出文旅新看点
这个夏天，不少年轻人的海岛旅行清单被一部部短剧悄悄改写。屏幕里治愈的碧海礁石和渔港黄昏，让年轻人收起行囊，循着剧情动线，把“云打卡”变成了一场说走就走的海岛奔赴。
近日，在洞头实景拍摄的短剧《假面与玫瑰》正式上线，开播前预约量就冲到68.7万人，开播后口碑持续发酵。而此前的《囚鸟之恋》，24小时内相关话题热度飙破2亿。大批年轻观众一边嗑CP，一边被镜头里的洞头海岛风光狠狠种草。
百岛洞头别样风情 曾国团 摄
两部剧里，跌宕起伏的剧情是吸睛主线，洞头的山海风光却成了暗藏的主角。《囚鸟之恋》将金沙滩的潮汐日夜、滨海度假的拍得满屏浪漫；《假面与玫瑰》的取景覆盖了海霞军事主题公园、燕子山码头、东沙渔港等多处特色点位。海岸边错落的特色民宿、质朴鲜活的渔家烟火都完美融入剧情的起承转合。
剧照截图
除了这两部短剧，《猎罪》《为你而来之海岛奇旅》等近十部短剧也扎堆来洞头取景，天然治愈的海岛景致轮番亮相荧幕，频频勾起网友的出行向往。
剧照截图
“以前是我们拿着宣传片主动出去推介洞头，现在是观众追完剧反过来问‘这是哪里，怎么去’。”洞头区文广旅体局相关负责人介绍，这种从“我要讲给你听”变成观众自发“种草”，才是文旅传播的真正破圈。观众沉浸式追剧的同时，也不知不觉记住了这座海岛，让洞头悄然扎根在大众心底。
事实上除了短剧，洞头也曾被众多热门古装剧带火。此前，《雁回时》《永夜星河》《子夜归》等热播古偶剧，也让洞头的非遗螺钿成功出圈。《子夜归》官宣与博物馆联名后，螺钿首饰盒、猫咪檀木梳、小猫耳钉瞬间被抢到断货，社交平台上“求代购”的声音此起彼伏。
洞头非遗贝雕螺钿与影视剧联名款产品。受访者供图
“我们的联名款甚至火到了海外，有从国外飞回来的年轻人，专程来博物馆把‘海岛星光’带回家。”东海贝雕艺术博物馆的工作人员陈紫嫣曾告诉记者，博物馆专门和90后、00后设计师合作，把非遗技艺与年轻人喜爱的影视剧深度绑定，让螺钿从展柜里“走”出来，变成可触摸、可拥有的潮流单品。
洞头非遗贝雕螺钿与影视剧联名款产品。受访者供图
荧幕流量如何落地为客流？洞头区文广旅体局推出了“跟着短剧游洞头”打卡路线，将《假面与玫瑰》《囚鸟之恋》等取景地串成1-2日、3-5日的主题线路，吃住行玩一网打尽；同时发起线上话题挑战，推出民宿、景区纷纷放出专属优惠，全力撬动观众的出行热情，让追剧心动落地为海岛出行。
受访者供图
洞头区文联相关负责人也介绍，接下来将持续与剧组做好沟通服务，进一步完善取景协调、拍摄保障等配套服务，吸引更多剧组来洞头“安家”。
而洞头的文旅升级之路不止于此，未来，当地还将持续深耕“短剧+文旅”的模式，依托独有的山海资源和渔家烟火，充分利用屏幕里的每一次亮相，将百岛洞头的故事讲给更多人听。
下次追剧时如果又心动了，别犹豫，洞头的海风正在屏幕那端等你。
来 源：潮新闻
记者 汪子芳 通讯员 叶青青 郑树
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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