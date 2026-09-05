你好，小学生
温州日报 2026-09-05 07:13:44
温州市建设小学为2026级小萌娃举办“做一名小小建设者”新生入学仪式。 记者 蒋文广 摄
温州市广场路小学举行主题为“香樟萌新芽·百卅谱辉煌”的迎新仪式。记者 郑鹏 摄
温州网讯 昨天，鹿城区一年级新生开学！当日上午，鹿城区小学精心准备迎新仪式，帮助新生快速熟悉老师、同学与校园环境，开启全新的校园生活。
来 源：温州日报
原标题： 你好，小学生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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