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你好，小学生

温州日报 2026-09-05 07:13:44

温州市建设小学为2026级小萌娃举办“做一名小小建设者”新生入学仪式。 记者 蒋文广 摄

温州市广场路小学举行主题为“香樟萌新芽·百卅谱辉煌”的迎新仪式。记者 郑鹏 摄

温州网讯  昨天，鹿城区一年级新生开学！当日上午，鹿城区小学精心准备迎新仪式，帮助新生快速熟悉老师、同学与校园环境，开启全新的校园生活。

来　源：温州日报

原标题： 你好，小学生

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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