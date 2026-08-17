温企“暴富”背后有硬核技术支撑

温州日报 2026-08-17 08:07:00

至截稿时，共有14家温商上市企业半年净利润增长超100%，其中有4家企业净利增长超1000%。

温州网讯 进入8月，A股上市公司半年报披露开始进入高峰期，不少温商企业也于近期发布了半年报或半年业绩预报。记者统计发现，尽管对上半年业绩进行披露的温商上市公司仍属少数，但从已经发布的信息看，上半年业绩“报喜”的企业远多于“爆雷”的企业。至截稿时，共有14家温商上市企业半年净利润增长超100%，其中有4家企业净利增长超1000%。

半年净利润同比翻番，甚至有企业增长20多倍，他们做对了什么？

“风口”上的企业迎来量价齐升

AI、半导体、具身智能等行业是上半年表现最抢眼的几个领域，产业链上的重点企业普遍迎来了业绩狂飙。

以印刷电路板的基础材料覆铜板为主业的南亚新材预计上半年实现净利润4.2亿元至5亿元，与上年同期相比将增加3.33亿元至4.13亿元，同比增加381.71%至473.46%。该公司表示，本期业绩变化主要原因是受AI算力爆发等因素的持续影响，行业整体处于高景气周期，市场订单供给紧张，行业需求端支撑力度强劲。南亚新材将当前的市场行情描述为“量价齐升”，企业毛利水平持续改善。当然，行业的高景气度只是业绩提升的原因之一，南亚新材业绩起飞的另一大支撑源自他们在技术上的突破——2025年，该公司投入研发费用2.65亿元，在覆铜板领域实现了全系列（M2至M9）高速材料通过国内核心终端认证，并在全球率先推出M10层级材料，成为全球行业的领先企业之一。2025年度，该公司就已实现了净利润增长377.6%，在此背景下，上半年的同量级增长显得含金量十足。

行业处于风口之上，并不代表所有企业都能赚得盆满钵满，以工业机器人为主业的凯尔达就是如此，在过去的五个财务年度中，该公司有4年净利润处于负增长状态。今年上半年，随着其持续深耕主业、产品竞争力逐步提升以及下游市场需求的回暖，凯尔达预计可实现净利润1005.75%至1191.07%的增长。分析机构认为，该公司早在去年下半年就已迎来明确的利润拐点，去年三、四季度该公司净利润分别同比增长80.47%、579.73%。

一批企业穿越周期喜迎业绩绽放

上半年，随着原材料的普遍涨价，有色金属、基础化工等板块持续走强，一批新材料领域的温商企业受益匪浅。

华峰化学公布的半年报显示，上半年该公司实现营收141.67亿元，同比增长16.73%；实现净利润19.83亿元，同比大涨101.64%。该公司的业绩暴涨主要来自基础化工产品的涨价。数据显示，今年以来氨纶中最常用的“40D”产品均价同比上涨10.1%，己二酸均价同比上涨13.5%。随着产品价格的提升，上半年华峰化学综合毛利率提升了8.05个百分点，尤其在二季度，该公司基础化工产品毛利率同比提升16.85%，成为业绩的主要贡献力量。对于华峰化学来说，翻倍的业绩增长可能只是一个开始，从2021年度到去年，氨纶以及己二酸价格持续下滑，这一轮上涨则被业界认为行业景气开始从底部回升。

同样受益于原材料涨价的还有坤彩科技，随着钛白粉市场价格回升，该公司预计上半年可实现净利润1.75亿元至2亿元，同比增长254%至305%。

处于控制权变更进程中的吉华集团则颇具戏剧性，由于市场需求偏弱，印染行业盈利能力持续承压，今年2月，该公司控股股东签署股权转让协议，将上市公司控制权卖给了环球新材国际的掌舵者、温商苏尔田。然而在上半年，国内染料行业进行了多轮提价，而作为全球第二大染料生产国的印度则因极端高温影响，染料企业大面积停工停产，全球订单开始转向中国……受诸多利好因素提振，上半年吉华集团净利润暴增1272.52%。不过这一插曲并未改变温商对这家企业的入主进程，吉华集团最新发布的公告显示，该公司控制权变更事宜依然在有序推进中。

传统产业“追新”突围出奇效

2521.9%！上半年，温州宏丰的净利润增长达到了惊人的25倍以上。而另一家本土电接触材料企业福达合金预计可实现净利润2.58亿元至3.83亿元，同比增长937.99%至1438.23%，半年净利润超过了该公司上市以来任意年度的全年净利润。

两家公司的业绩暴涨源自全球电力基建投资扩张及产品在新能源汽车、5G基站等新兴应用领域需求的旺盛。为了进一步开拓应用领域，温州宏丰近年来多维度卡位AI硬件材料赛道，将触角从电接触材料延伸到金属基功能复合材料、硬质合金材料等新兴领域。近期，该公司还启动了新一轮的定增计划，拟募集资金不超过4.5亿元，重点投向锂电铜箔、电子铜箔扩产及半导体蚀刻引线框架项目。福达合金更是将公司名从福达合金材料股份有限公司变更为福达新材料集团股份有限公司。

同样的，以粘胶产品为主营业务的永冠新材，近年来不断推进“传统业务提质、新兴业务突破”的发展战略，加快布局汽车、新能源、工业、可降解等国家政策重点方向，上半年随着新事业部、海外基地产能释放，预计盈利0.84亿元至1亿元，净利润同比增长172.92%至224.91%。

炜冈科技的业绩暴涨则带有一定的“运气”成分，该公司预计上半年可实现净利润1.50亿元至1.75亿元，同比增长193%至242%。炜冈科技的净利润主要来自一笔金融资产增值。2024年，该公司以1.49亿元收购衡所华威电子有限公司9.3287%股权，后将股权转售给另一家上市公司华海诚科以换取可转债。去年12月，可转债到账。今年上半年，华海诚科股价从90多元最高涨至199.99元，可转债水涨船高，增值了1亿元至1.2亿元，这成为炜冈科技亮眼业绩的最大推动力。当然，炜冈科技也并不单纯靠运气取胜，即使剔除掉这笔“意外之喜”，该公司上半年主业扣非净利润实际增长也达到了24%至49%。

还有一部分上市公司的高增长率是由于去年同期业绩过于惨淡，公司在行业进入底部后强化主营业务、竭力实现扭亏所带来的，这类企业主要集中于市场需求较为疲软的鞋服行业。即便是在这些企业中，依然不乏亮点，比如本土的中胤时尚，去年拓展新领域，新增了集成电路系统验证服务。今年上半年，该业务收入2247.24万元，盈利状况良好，成为该公司扭亏的最大助力。

来 源：温州日报

原标题： 最高涨幅2521.9%，14家温商上市公司半年净利涨超100% 温企“暴富”背后有硬核技术支撑

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com