学习强国温州学习平台 2026-08-17 08:54:00

近日，在温州某采集医院，造血干细胞分离机缓缓转动，血液从赵宇泽的右臂流出，经过分离、采集，又从左臂回输。四个多小时后，这袋承载着生命希望的造血干细胞混悬液被郑重地装入冷链运输箱，送往远方，去拯救一个素未谋面的孩子。

近日，在温州某采集医院，造血干细胞分离机缓缓转动，血液从赵宇泽的右臂流出，经过分离、采集，又从左臂回输。四个多小时后，这袋承载着生命希望的造血干细胞混悬液被郑重地装入冷链运输箱，送往远方，去拯救一个素未谋面的孩子。

这一刻，乐清市柳市镇西城社区志愿者赵宇泽兑现了他许下的承诺：“生命接力的火炬传到了我的手中，我会稳稳地握住它，跑好这一棒。”

2024年12月，赵宇泽在一次献血活动中留下血样，加入中国造血干细胞捐献者资料库，事后他没有告诉太多人。在他看来，这只是埋下一颗种子，随时可能发芽，也随时准备出发！今年春夏之交，那通电话来了，工作人员询问他是否愿意捐献。

“好！”后来他回忆说，这个字不是在那一刻才决定的，在入库的那一刻就已经写好了，他只是把答案念出来而已。

初筛、高分辨配型、体检……每一步都顺利通过。当得知自己和一名白血病患儿配型成功时，赵宇泽没有兴奋，而是一种安静的笃定：“有人在等，我刚好能帮。”

作为一名退役军人，赵宇泽即便脱下军装多年，那份“随时准备着”的信念感从未离开过身体。捐献造血干细胞和站岗执勤、抗洪抢险没有本质区别，都是被需要的时候站出来！

在捐献前，工作人员转交给赵宇泽一封信。信里面歪歪扭扭的字迹，出自一个孩子的手。

信里写着：“原本性格活泼开朗的我，变得沉默寡言，焦虑恐慌，再加上数次化疗的煎熬痛苦让我很害怕，我怕爸爸妈妈不要我，放弃我……我会不会死？”

赵宇泽读到这一段时，沉默了很久。“当面对一个孩子的恐惧，什么话都显得苍白。”

他提笔回信：“我不知道你叫什么名字，也没见过你的样子，但我知道你一定是个特别勇敢的孩子。打针很疼吧？吃药很苦吧？一个人待在病房里的时候，也会害怕吧？可是你都坚持到现在了，真的好棒好棒。”

他买了一条小手链，请红十字会的工作人员送到孩子手上。“我最大的心愿，就是你戴上它之后，所有的病痛都烟消云散，身体一天比一天强壮，头发慢慢长回来，笑得比从前还要灿烂。”

据了解，这袋造血干细胞已顺利运抵移植医院，患儿已完成输注。赵宇泽术后恢复良好，已返回家中休养。

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原标题： 捐献造血干细胞 退役军人赵宇泽：“有人在等，我刚好能帮”

作者：陈清清

本文转自：温州新闻网 66wz.com