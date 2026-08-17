龙湾发布 2026-08-17 09:02:00

八百年寺前古街承载着代代相传的民俗浪漫，如今这份专属龙湾的中式欢喜再度升级——龙湾区婚姻登记中心近日入驻寺前街，将领证这件人生大事从简单的政务办理，变成一场沉浸式、有温度的国风仪式感之旅。

八百年寺前古街承载着代代相传的民俗浪漫，如今这份专属龙湾的中式欢喜再度升级——龙湾区婚姻登记中心近日入驻寺前街，将领证这件人生大事从简单的政务办理，变成一场沉浸式、有温度的国风仪式感之旅。

全新亮相的寺前街婚姻登记中心落址于街区“禧市”1至3楼，为新人提供一站式暖心婚恋服务。建筑外观深度贴合寺前街宋明古建肌理，褪去了传统政务大厅的刻板疏离，完美融入古街街巷风貌。新中心整体以复古红与原木色为主基调，巧妙融入浙南传统婚嫁非遗纹样、古婚书、凤冠等经典国风元素，庄重雅致又氛围感十足。

空间功能分区清晰，设置结婚登记窗口4个、婚姻登记室2间、婚姻家庭辅导室2间、颁证厅2个，并配套婚姻文化展示区、候登区、化妆间、更衣室等功能区域，集登记、颁证、辅导、文化展示于一体，适配新人全流程办证与打卡需求。

依托深厚的禧文化底蕴，寺前街完整保留并呈现了永嘉场代代传承的人生八禧民俗体系，是浙南唯一完整展示人生八禧文化的特色古街，全方位解锁中式婚嫁浪漫与传统民俗魅力。贯穿老街的人生八禧民俗，囊括了人从降生至终老的八大人生圆满时刻。

作为浙江省历史文化街区，龙湾寺前街承载着始于宋代、盛于明清的商贸记忆，于2024年10月焕新开街，定位“中国禧街”，以独树一帜的禧文化为核心亮点。而婚姻登记中心的入驻，恰好补齐了老街婚嫁政务服务的空白，让千年以来“来寺前办喜事”的民俗传统得以完整闭环。除了婚姻登记中心的落地，寺前街还打造了齐全的一站式婚嫁配套。

来 源：龙湾发布

原标题： 领证也能沉浸式“国风” 龙湾婚姻登记中心入驻寺前“禧街”

本文转自：温州新闻网 66wz.com