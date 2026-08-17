女子绿化带采摘毒蘑菇，焯水三遍仍中毒

温州都市报 2026-08-17 09:23:00

近期温州多雨，公园、小区绿化带滋生大量野生蘑菇，一种俗称“ICU菇”的大青褶伞频繁出现，温州医科大学附属第二医院龙湾院区近期接诊两名误食毒蘑菇的患者。

温州网讯 近期温州多雨，公园、小区绿化带滋生大量野生蘑菇，一种俗称“ICU菇”的大青褶伞频繁出现，温州医科大学附属第二医院龙湾院区近期接诊两名误食毒蘑菇的患者。

刘阿姨在绿化带采摘了数朵白色野生蘑菇准备给自己加餐，当晚同住的王阿姨处理食材时，特意将蘑菇反复焯水三遍，搭配蘸料食用，还邀约串门的郭阿姨一同品尝。这时候刘阿姨临时有工作就先走了。王阿姨和郭阿姨两人品尝时都觉得蘑菇肉质鲜嫩，误以为是老家常吃的鸡腿菇，完全没意识到危险。

进食仅半小时，王阿姨与郭阿姨先后出现剧烈腹痛、频繁呕吐、水样腹泻等急性中毒症状，情况危急，立刻赶往医院急诊救治。经医生辨认，她们误食的正是有“ICU菇”之称的大青褶伞。

据介绍，大青褶伞毒素耐高温，民间流传的焯水、久煮、大蒜同煮、清水浸泡等方法，都无法分解毒素，不存在彻底煮熟就能安全食用的说法。该蘑菇中毒发病速度快，误食后数十分钟至3小时内就会发作，初期表现为严重肠胃炎，持续上吐下泻极易引发重度脱水、电解质紊乱，病情加重后会损伤肝肾功能，且目前没有特效解毒药物，重症患者需转入ICU监护治疗，这也是它“ICU菇”名号的由来。所幸两位阿姨送医及时，经对症治疗暂无生命危险。

急诊科医生特别提醒，辨别野生蘑菇的民间误区全部不可信：“有虫吃就无毒”“外观朴素不鲜艳就安全”等经验均会误导群众。大家务必牢记野生菌类“三不”准则：不采摘、不购买、不食用野外野生蘑菇。若不慎误食不明野生菌，一旦出现恶心、腹痛、呕吐、头晕等不适，务必第一时间前往就近医院急诊科就诊，同时保留剩余蘑菇样本，方便医生快速判断菌种、开展针对性救治。

来 源：温州都市报

原标题： 绿化带采摘毒蘑菇，焯水三遍仍中毒 所幸两人送医及时，经对症治疗暂无生命危险

记者 王春霞 通讯员 林晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com