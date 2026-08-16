潮新闻 2026-08-16 09:34:28

8月14日，正值第四个全国生态日来临之际，一场以“神话之鸟 山海寻踪”为主题的生态科普打卡活动在平阳县南麂岛举行。本次活动由国网平阳县供电公司联合南麂列岛国家海洋自然保护区管理局共同主办，旨在借助暑期旅游高峰，提高群众对中华凤头燕鸥及海洋生态保护的关注。

国网平阳县供电公司供图

中华凤头燕鸥是国家一级保护野生动物，被世界自然保护联盟列为极危物种，全球现存仅200余只。因踪迹罕见、数量极为稀少，素有“神话之鸟”之称。2023年4月，平阳南麂平峙岛正式成为浙江省第三个中华凤头燕鸥人工招引地。国网平阳县供电公司积极推进“绿电方舟”公益项目在南麂岛落地，通过建设零碳微电网，并对保护区光伏设备和储能系统进行改造升级，为鸟类全天候监测和保护提供稳定清洁的电能供应。

国网平阳县供电公司供图

活动现场，主办方在大沙岙沙滩设置科普打卡立牌及展架，详细展示中华凤头燕鸥的生存现状及“绿电方舟”项目内容。游客纷纷在沙滩上与打卡立牌合影，并将照片分享至朋友圈、微博或抖音等社交媒体。此外，游客在大沙岙沙滩完成打卡合影后，还可领取“神话之鸟”寻踪小卡，持卡穿梭于南麂岛的山海之间，在碧海仙山的自然氛围中，感受人与自然和谐共生的保护理念。轻量化、高参与度的互动形式吸引了200余名游客参与，有效扩大了科普传播覆盖面。

国网平阳县供电公司供图

项目落地以来，国网平阳县供电公司与南麂列岛国家海洋自然保护区管理局共同构建了多层次的长效保护机制。在科技护航方面，部署智能监测网络，实现对燕鸥行为的精准捕捉。在跨界联动方面，组建“电力+生态”双岗志愿者队伍，积极开展净滩净岸、环保宣讲等活动。在公众宣教方面，常态化开展“绿电方舟”公益课堂进校园、进社区，将保护理念从海岛延伸至城市。

下阶段，国网平阳县供电公司将持续深化“绿电方舟”公益项目，推动绿色能源与生态保护融合发展，以稳定清洁的电力供应守护碧海仙山的生物多样性，为美丽中国建设贡献电网力量。

来 源：潮新闻

原标题： 神话之鸟山海寻踪 全国生态日科普打卡活动在平阳南麂岛举行

通讯员 刘芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com