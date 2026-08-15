十年三次跃升，永嘉如何加快迈向经济强县？

潮新闻客户端 2026-08-15 10:00:59

永嘉聚焦“落实”二字，全力破解高质量发展难题，将自身的发展坐标不断刷新。

从2015年永嘉摘掉全省欠发达县的帽子、迈入加快发展县行列，到2025年5月成功调出全省山区海岛县序列，再到今年7月温州市委十三届十次全会明确提出“推动永嘉从调出县向经济强县迈进”。十年间永嘉三次跃升，完成了从欠发达县到加快发展县，从山区海岛县到调出县的蜕变，再到如今向经济强县迈进。永嘉聚焦“落实”二字，全力破解高质量发展难题，将自身的发展坐标不断刷新。

8月14日，永嘉举行县委十四届十次全体（扩大）会议，亮出上半年成绩单：永嘉GDP增加6%，新落地亿元以上产业项目15个，制造业、高新技术产业投资均保持在25%以上……部署下半年任务，进一步动员全县上下牢固树立和践行正确政绩观，纵深推进“人产城融合、农文旅共富”，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。

永嘉的进阶之路，是一部不甘落后、敢闯敢拼的奋斗史。当“千亿GDP”的综合实力目标摆在面前，永嘉清楚知道，建设经济强县不是选择题，而是必须打赢的攻坚战，不能依靠守成式的自然增长，必须实现跨越式的自我突破。

共享联盟·永嘉 厉定武 摄

让创新成为永嘉迈向“经济强县”的第一动力

过去创业才能创新，现在创新才能创业。近年来，永嘉牢固树立“抓发展就要抓创新、抓创新就是抓发展”的理念，把握人工智能大时代赋予创新永嘉建设的重大机遇，以楠溪科创集群为核心载体、以“两新”融合为关键路径、以教科人一体改革为主要支撑、以一流创新生态为深厚沃土，促进金融、人才、平台等创新要素融合聚变。

当前，永嘉主动融入创新浙江、创新温州建设布局，推动全省首批县域泵阀产业学院落地建成，落户全市唯一国家级知识产权快维中心、高端数据标注试验区，加快打造中国数安港·永嘉港区。

融杭接沪“桥头堡”的优势正在转化为创新引力。在温州北站高铁新城，楠溪科创集群与楠溪国际青年人才社区加速配套建设，为来永创业的青年提供低创业成本。温州北20孵化器落地硬科技企业41家、青年人才占比超60%。加快构建“研发孵化在沪杭、产业转化在永嘉”的协同创新模式。

永嘉将坚定走好科技创新“华山一条路”，统筹推进体制机制、科技、产业、文化、治理等全方位创新，更好发挥创新对各领域支点撬动、引领赋能作用。让创新永嘉全面成势的这条路，走得坚定而清醒。

图源：共享联盟·永嘉

让工业成为永嘉迈向“经济强县”的硬核支撑

永嘉靠工业起家、因工业立县。强县必先强工业。

永嘉以“螺蛳壳里做道场”的智慧与韧性，实施“百企千亩”供地行动，上半年新增工业用地和老旧园区改造704亩、超去年全年。大力培育特色产业集群，3家泵阀企业入选全省首台（套），全国首个西服制造领域“灯塔工厂”顺利投产，惠利玛入选省重大改革典型案例，比亚迪欧标全线投产，桥头纽扣专业市场高质量发展试点提速推进。

但永嘉没有躺在成绩簿上，而是自我加压，锚定全力冲刺千亿规上工业产值的目标，聚力产业集群培育攻坚攀升，坚持“工业强县”不动摇，深入实施工业攀升“十大行动”，推动传统产业焕新升级、新兴产业培育壮大、产业平台做大做强、企业主体茁壮成长。

让城市化与工业化实现双向奔赴，永嘉还提出牢牢把握“人产城融合”主线，坚持产业提质与城市提能、空间拓展一体谋划推进，推动企业主体雁阵式成长、产业结构战略性调整、城市能级整体性跃升，加快打造龙头引领、配套齐全、竞争力强的“4+3+N”特色产业集群。

图源：共享联盟·永嘉

让共富成为永嘉迈向“经济强县”的最暖底色

经济强县不能只看宏观数据，更要缩小群众体感“温差”。

永嘉的破题之道，在于“农文旅共富”。永嘉立足交通区位、生态资源、文化底蕴、内外永嘉人等优势，加速生态价值创造性转化，内外联动做大共富蛋糕，以小切口撬动大民生，将政策更多倾向于投资于人，持续缩小“三大差距”。

上半年永嘉持续推进“山水人居·产景共融”发展轴建设，“兴村”“融合”项目年度投资率完成均超70%，4个产业联合体入选全市“联农、兴业、共富”试点，形成“大南陈”“大水云”等示范样板。扎实推进“两区”联创，游客服务中心等93个5A创建工程收尾，悦榕庄二期项目落地，楠溪江景区游客接待数居“雁楠飞仙海天游”廊道首位。

在楠溪江畔，越来越多年轻人来到乡村创业：80后青年周圆在枫林镇镬炉村开办民宿，3年时间村集体收入从10万元跃升至200万元；90后陈望锋开办民谣酒馆，00后杨一帆研发养生茶饮；桥下镇韩埠村走上“数字直播”新路子，村集体经济经营性收入超百万元。

这些真实可感的鲜活故事，让共同富裕不仅是永嘉的一个目标，更是一份沉甸甸的承诺。

图源：共享联盟·永嘉

五年发展看头年，坚定扛起建设经济强县使命，推进“人产城融合、农文旅共富”，这一目标要求和发展路径，标定了永嘉未来发展的奋斗方向和战略坐标，校准了在浙江县域经济版图中新的历史方位，凝聚起全县上下重整行装再出发的思想共识与行动合力。

既要保持定力、久久为功，又要只争朝夕、加压奋进。在创新永嘉全面成势、工业大县勇挑大梁、共同富裕先行示范三个维度上，永嘉将以“创新开新局、实干建强县”的姿态，永葆敢为人先的闯劲、攻坚克难的拼劲、久久为功的韧劲，推动创新永嘉建设全面成势，奋力书写从调出县向经济强县迈进的新篇章。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 十年三次跃升，永嘉如何加快迈向经济强县？

记者 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com