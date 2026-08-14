温州都市报 2026-08-14 09:47:00

昨天，浙江省第十八届运动会射击比赛在衢州柯城鸣金收兵，温州射击队敢打敢拼，最终揽获7枚金牌。在13日收官的省运会艺术体操比赛中，温州“金花”同样大放异彩，共收获3金4银3铜。

温州网讯 昨天，浙江省第十八届运动会射击比赛在衢州柯城鸣金收兵，温州射击队敢打敢拼，最终揽获7枚金牌。

在男子丙组25米手枪速射60发项目中，温州小将夏凌轩表现惊艳，不仅强势夺冠，更以破纪录的佳绩额外计增1金，独揽2金。温州队在其他项目中同样多点开花：吴君逸与王纪朝联手射落甲组10米气步枪混合团体冠军；周诗淇、徐曦文、马家馨合力拿下女子乙组10米气步枪60发团体金牌；陈以诺、贾凯臣、黄昱宸在丙组50米步枪三姿团体项目中折桂；王纪朝在男子甲组10米气步枪个人项目中再添一金；张笃恩与杨欣悦则在乙组10米气手枪混合团体项目中登顶。

本次女子乙组气步枪的争夺尤为激烈，堪称“含金量”最高的项目之一。温州队的周诗淇与衢州队的周于馨均是从德国苏尔射击世青赛归来的国手，周诗淇更是该项目世青赛冠军得主。在这场“强强对话”中，周诗淇表现稳定，在资格赛中以634.4环的优异成绩打破浙江省乙组纪录。作为国内射击人才重镇，浙江涌现出杨倩、黄雨婷等众多世界冠军，省运会该项目的比拼也代表着全国顶尖的青少年水准。

在13日收官的省运会艺术体操比赛中，温州“金花”同样大放异彩，共收获3金4银3铜，位列奖牌榜次席。其中，黄钥琪表现最为抢眼，一人独揽乙组个人徒手和个人圈两项冠军；她还与黄梓瑜、高意忻、谢雨桐协同作战，将乙组个人团体金牌收入囊中。

来 源：温州都市报

原标题： 温州健儿省运赛场“金光闪闪” 射击项目斩获七金艺术体操揽三冠

记者 叶海鹏

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