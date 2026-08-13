温州日报 2026-08-13 08:50:17

车辆停在哪里、是否停得规范，看似只是个人选择，却关系着道路通行效率和城市公共空间利用。机动车停放是否有序，不仅影响群众日常出行，也体现着一座城市的精细化管理水平。

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平阳县白石街停车有序。 庄越 摄

温州网讯 车辆停在哪里、是否停得规范，看似只是个人选择，却关系着道路通行效率和城市公共空间利用。机动车停放是否有序，不仅影响群众日常出行，也体现着一座城市的精细化管理水平。

近日，记者先后来到龙湾区永中中河路、平阳县昆阳镇白石街走访发现，大多数驾驶员能够按照停车区域规范停放车辆，道路通行整体保持顺畅。但也发现个别车辆停放不够规范、占用公共空间等现象仍然存在，机动车文明停放习惯仍需持续养成。

龙湾区中河路>>>

街巷车辆有序停放 通行空间更宽敞

当天上午9时40分，记者来到龙湾区永中中河路。

不同于车流密集的主干道路，中河路是一条服务周边居民日常出行的城区道路。沿街分布着商铺、居民楼，平时有不少居民驾车进出。

记者沿道路一路观察发现，两侧机动车停放总体较为有序，大多车辆按照停车区域停放，未出现大面积占用道路空间的情况。车辆排列整齐，行人、非机动车能够正常通行。

9时52分，一辆私家车驶入路边停车区域。驾驶员观察周边情况后，将车辆停入划定位置，确认未影响其他车辆通行后离开。

随后，几辆私家车陆续驶入路段，驾驶员大多能够根据现场停车情况选择合适位置，没有出现随意停靠在路口、转弯处等影响通行的位置。

记者现场观察发现，虽然该路段车辆往来较为频繁，但大多数驾驶员能够主动规范停车，道路整体秩序较为平稳。

附近居民李先生表示：“这里平时居民进出比较多，车停整齐了，走路、骑车都会方便不少。”

不过，记者也注意到，个别车辆存在压线停放、车身未完全停入停车区域等情况。虽然未造成明显拥堵，但一定程度上影响了道路整体观感。

平阳县白石街>>>

道路空间更充足 停车秩序更清晰

上午11时20分，记者来到平阳县昆阳镇白石街。

该路段道路空间较为宽敞，两侧分布着沿街商铺，日常车辆通行、停放需求较为集中。记者沿街走访看到，道路整体保持有序，机动车停放总体规范，没有出现大面积占用道路、影响通行的情况。

不多时，一辆私家车驶入路边停车区域。驾驶员观察周边停车情况后，将车辆停放在合适位置，确认停放妥当后离开。

随后，几辆车陆续驶入街边区域，驾驶员大多能够根据现场情况选择停车位置，没有将车辆随意停靠在人行空间或道路交叉区域。

记者现场观察发现，白石街道路条件较好，停车空间相对充足，大多数驾驶员能够做到规范停放，街面通行秩序保持良好。

附近商户表示，车辆停放整齐后，门前环境看起来更加清爽，顾客进出也更加方便。

不过，记者也注意到，个别车辆仍存在未完全按照停车区域停放的情况，虽然没有造成明显影响，但从整体环境来看，仍有进一步规范提升的空间。

记者手记>>> 留出停车位，也留出通行空间

城市道路空间有限，车辆停放是否规范，考验的不只是驾驶技术，更是一份公共意识。

此次走访中，记者看到，无论是居民日常通行的街巷，还是商铺集中的城区道路，大多数驾驶员能够主动寻找合适位置停车，不占通道、不随意停放，让道路保持了基本畅通。

停车，看似只是车辆停下来的瞬间，背后却关系着他人的出行体验。一个规范的停车动作，可能只是多花几十秒，却能为行人留出一段安全空间，为其他车辆留出通行余地。

当然，文明停车习惯的形成仍需要持续引导。个别车辆压线停放、占用公共区域等现象提醒我们，道路并不是某一辆车的“专属位置”，而是所有交通参与者共同使用的公共空间。

停车有序，道路才能更有序。当每一位驾驶员都多考虑一步、多规范一点，城市街道也会因这些细节而变得更加顺畅、更有温度。

来 源：温州日报

原标题： 走访龙湾、平阳两处城区道路，看机动车停放背后的文明细节

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com