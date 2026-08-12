温州日报 2026-08-12 09:25:00

高效精准的金融服务实现极速落地，从需求摸排、方案敲定到审批放款，全流程仅耗时两个工作日。

温州网讯 近日，建行乐清柳市支行精准赋能实体经济，依托特色信贷产品高效纾困科创外贸企业，仅用两个工作日完成审批放款，为浙江智通线缆有限公司拨付1000万元信贷资金，快速化解企业研发扩产、订单交付的资金难题，以高效金融服务助力企业抢抓海外市场机遇。据悉，该企业外贸发展势头强劲，2026年上半年海外订单量同比涨幅超10%，新加坡等海外订单已排至年末，生产线全程满负荷运转保生产、赶订单。

产销两旺的势头下，企业深耕科创、聚力转型的步伐持续加快。为迭代生产工艺、提升产品核心竞争力，智通线缆近期投入300万元专项经费开展新工艺技术攻坚。持续的研发投入和大规模原材料采购，让企业流动资金压力陡增。作为乐清典型的科创型中小制造业企业，该企业也面临行业共性难题：传统信贷审批流程繁琐、周期较长，难以匹配企业紧急周转、扩产增效的迫切需求，资金缺口一度制约企业发展节奏。

针对企业融资堵点，建行乐清柳市支行依托常态化企业走访机制，精准捕捉企业资金需求，第一时间组建专项服务专班，精准对接企业经营痛点。结合企业科创属性、外贸订单及纳税征信等多维经营数据，专班为企业量身匹配电气产业集群快贷特色信贷产品。该产品依托大数据数字化风控模型，无需抵押物，精准破解中小制造业企业缺抵押、融资慢、融资难的行业难题，中小制造业企业最高可获批3000万元授信额度。

高效精准的金融服务实现极速落地，从需求摸排、方案敲定到审批放款，全流程仅耗时两个工作日。此次极速放款是金融赋能实体经济、精准服务科创外贸企业的生动实践。下一步，建行乐清柳市支行将持续优化金融服务、压缩审批时效，依托特色信贷产品精准滴灌中小制造业企业，源源不断输送金融活水，护航区域电气产业集群高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 金融“活水”精准滴灌 乐清助企跑出“出海”加速度

记者 黄文毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com