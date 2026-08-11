20年风雨守望 苍南这张网藏着怎样的坚强密码？

潮新闻 2026-08-11 09:38:00

作为频繁遭遇台风侵袭的沿海县，苍南早已提前做好充分准备。尤其苍南电力将防御前置，全过程守护重中之重的“生命之网”。

8月10日，强台风“白海豚”过境浙江。作为频繁遭遇台风侵袭的沿海县，苍南早已提前做好充分准备。尤其苍南电力将防御前置，全过程守护重中之重的“生命之网”。

历史的伤痛刻骨铭心。20年前的同一天，超强台风“桑美”正面登陆苍南，全县电网几乎陷入瘫痪，工业生产停滞，居民生活陷入困境。

一度电，连接着国计民生。台风来临时，如何尽量做到不断电，让老百姓的生产生活免受干扰？一旦电力设施遭到破坏，如何尽量减少损失，快速复电？

“桑美”台风就像一剂“清醒剂”，时刻提醒着每一个苍南电力人。20年间，苍南在电网建设、体制机制等方面不断探索，构建起了一张坚强智能的高等级防台安全网。20年涅槃重生，苍南是如何做到的？

温州南部（苍南）防台前线指挥部 受访者供图

前移 让时间再早一点

8月4日，台风“白海豚”还在2200多公里外的洋面上。国网苍南县供电公司已经召开了防御台风工作部署会议。公司运检部负责人林观欧拿出一份清单，“任务清单早就做好了，按节点严格执行。”

“把工作往前移，和台风抢时间。”这是对“桑美”台风时经验教训的深刻总结。2006年，“桑美”台风席卷苍南，时任金乡镇供电所所长殷为哲记忆犹新，“台风过后，电线杆都横在路中间，车根本过不去。”等灾后再去抢修，往往要耗费巨大的人力物力。

20年来，苍南已经形成了“灾前防、灾中守、灾后抢”的全链条防台应急体系。其中，“灾前防”成为从被动应对转向主动出击的关键一环。提前研判，根据预案分头开展工作，不会像无头苍蝇。

在林观欧展示的清单里，最厚的是隐患排查清单。台风来临时，每一根树枝，每一片薄膜都可能成为线路中断、短路的隐患。因此，每一座变电站、每一条线路都配备了专属的“防护指南”。

7月11日，苍南电力服务队协助农户清理大棚薄膜、遮阳网，严防大风杂物缠绕电力线路引发跳闸事故。 陈冬冬 摄

从8月4日起，隐患排查、清理工作在苍南各地展开：8月4日，在矾山镇大路脚村，清理高压电线两旁的通道，避免树枝、简易棚薄膜损坏线路；8月5日，在藻溪镇下村养老院，排查自备发电机、配电房等关键部位，现场测试漏电保护装置，及时消除线路老化、受潮等隐患；8月6日，在钱库镇顺领村林家庄山220千伏嘉福线，清理周边养猪场大棚的遮阳网，保障台风期间电网安全稳定运行……

8月9日，国网苍南县供电公司开展红外测温与无人机巡检作业。 江怡 摄

“别看就这么几天，能干很多事情。”林观欧把台风来临前的几天称为“窗口期”。平时，去清理树枝、薄膜等异物老百姓可能不理解，利用台风前的“窗口期”容易获得支持，事情好干。

还有一份清单，是人员调配清单。和往年相比，现在有两个特点，一是人员分工更细、更专业，输电、变电、配电、保电、应急等队伍各司其职；二是调配更科学，前置对接并根据受损情况和电网特点综合研判，做好不同场景下的支援力量调配。

现在省内电力部门形成了“一市帮一县 一县帮一所”的跨市互援机制，根据研判将支援前移，台风还没到支援人员就已经到了。先知先觉，大大缩短了抢修时间，提高了效率。

坚强 让电网再强一点

“桑美”台风过后，苍南36个乡镇中仅剩5条线路继续运行，电力负荷一度由35万千瓦急降至0.15万千瓦，还不够一家大点的企业用。当时，全县各地的电线杆一排排倒下，给灾后恢复供电带来了极大难度。

守，就要稳如磐石。苍南做的一项重要工作，就是给电网强身健体。

以电线杆为例。电线杆就像是电网的骨架，骨架倒了，电网也就瘫痪了。据殷为哲介绍，以前的电线杆主要是水泥杆，扛不住风。在之后的电网建设中，苍南率先落实2：1的建设标准，即在沿海地区新建线路的“水泥杆：钢管杆”比例控制在2：1，增强电线杆抗压、抗拉强度。尽管成本有所提高，但老百姓的用电安全有了保障。

不仅如此，高等级防台电网的建设是全方位的。

大型排水车 国网苍南县供电公司供图

根据不同场景，见招拆招不留死角。低洼地区变电站容易被水淹，因此专门设置了强排系统，并配置排水车常驻站内，大型的排水车一个小时可以抽干两个标准泳池；山区线路周边环境复杂，采用配网铁塔、拉线补强、路径改迁等方式，增强杆塔稳定性。

数据最能说明问题。近年来，在输电线路改造方面，苍南累计完成12回线路154基杆塔防风改造，改造完成率100%。同时，补强134基输电薄弱杆塔，完成173公里老旧地线更换，大幅提升主网健康水平。

台风气象移动监测车 国网苍南县供电公司供图

配网作为电网与用户连接的“最后一公里”，是防台的重中之重。苍南结合县域内沿海、山区、平原等多元地理特征，因地制宜推进配网专项补强。连续3年累计完成“防台抗灾电网”项目投资1.3亿多元，新增钢管杆417基，改造老旧杆塔776基，优化线径67.86公里。

这条防台的电力“安全脊梁”，也成为了苍南经济高质量发展的“动力脊梁”。

智能 让安全再多一点

这里有一个鲜明的对比。

2006年，全省近3000名电力抢修人员驰援“桑美”重灾区苍南。在马站镇医院，受伤群众需要做手术，但没有电。抢修人员趟着齐腰深的水，手抬肩扛，将几十公斤重的发电机组送到医院，保证了医院的正常运行。在马站镇山区，因山体塌方，山路湿滑难行。抢修人员平均每人每天徒步走山路10公里以上巡线，寻找故障点，以至于不同程度感染皮肤病，体力严重透支。

今年7月，“巴威”台风期间，苍南电力64名抢修人员反向输出，支援乐清。这支机械化队伍配备了载重无人机、系留照明无人机、巡检无人机、低压发电车等先进装备，快速修复了4个故障点。载重无人机可以轻松跨过洪水运送发电机，巡检无人机可以代替人工巡检线路，低压发电车可以长时间发电照明，“桑美”期间的艰苦场景有了科技化的解答。

苍南电力64名抢修人员支援乐清。 李世添 摄

从用血肉之躯硬扛到智能化支援输出，这是苍南电网安全体系20年“进化”的缩影。林观欧自豪地介绍起苍南电网的“黑科技”：智慧变电站实现“秒级自愈”。通过量子开关等技术，主线故障瞬间切换线路，最快秒级即可自动隔离并转供，用户几乎无感。这与20年前人工排查、彻夜抢修的场景形成鲜明对比。

在国网苍南县供电公司无人机大数据（应用）中心，实现了无人机全自动巡检。与传统无人机巡线不同，这个系统使用了无人机巢，自动起飞、巡检、研判、归巢、换电，不受飞手熟练度、视野盲区等影响。现有无人机55架，实现辖区内供电所无人机运维力量全覆盖，“空中哨兵”彻底替代人工登塔的高危环节。在温州南部前线应急指挥部，建有一体化视频监控大屏，哪一个变压器、哪一条线路故障实时显示，可精准组织抢修力量。

“人也变得全能了，既要懂现场应对，又要懂设备、系统。”林观欧透露，国网苍南县供电公司仅无人机飞手就有48名，还有不少人持有自动化作业证等新技术证书，“持证上岗”是标配。

8月9日晚，国网苍南县供电公司抢修队奔赴大亭村、大明村紧急抢修。经过数小时的连续奋战，当晚全面恢复供电。 黄其分 摄

台风后的复电速度，成为检验苍南防台体系成效的试金石。从2006年抗击“桑美”台风在20天内“重建一个苍南电网”，到2018年台风“玛莉亚”3天恢复全区域送电，到2024年台风“格美”24小时内恢复全区域供电，再到今年台风“巴威”、“白海豚”12小时内恢复全区域供电，复电时间不断缩短。

来 源：潮新闻

原标题： 20年风雨守望 苍南这张网藏着怎样的坚强密码？

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com