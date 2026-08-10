温州都市报 2026-08-10 10:06:00

从“巴威”到“白海豚”，大荆分洪工程连续两次扛住台风考验，让这座曾饱受水患之苦的小镇，面对暴雨洪水时多了几分从容。

温州网讯 受台风“白海豚”影响，乐清北部昨天下午普降暴雨。曾在台风“巴威”期间首次启用的大荆分洪工程，再次迎来实战考验。乐清市水利局大荆水利所负责人告诉记者，此次大荆溪最高水位比“巴威”时高出1米，但分洪工程有效发挥分流作用，大荆镇安然无恙。

“下午3时到6时，降雨量每小时达到四五十毫米，降雨强度甚至接近60毫米。”该负责人说，强降雨导致大荆溪水位快速攀升，“一开始5分钟就涨10厘米，后来5到10分钟涨10厘米。”到下午6时左右，水位达到峰值后趋于平缓，随后缓慢回落。

对比两次台风的数据，这次考验更为严峻。“这次最高水位比‘巴威’时高了一米。”该负责人说。

大荆镇过去饱受洪水之苦。2004年“云娜”、2019年“利奇马”等台风来袭期间，大荆溪洪水奔涌至石门潭时，被仅有39米宽的卡口死死“掐住”，水位急速壅高后翻越蔗湖堤防，整个集镇沦为泽国。“原来蔗湖堤防防洪能力不足10年一遇。”该负责人说。

如今这条在山体中凿出的1.5公里分洪隧洞，正是为破解这一困局而生的。它相当于在石门潭卡口旁开辟了一条通水支线，当水位超过进口堰顶，洪水便自动涌入分流。工程设计最大分洪流量为750立方米每秒，等同于20年一遇洪水标准，可分流约四分之一的下泄水量。

该负责人表示，大荆镇的洪涝威胁主要来自两方面，一是大荆镇屿后片的内涝，但积水通常不超过半米；二是石门潭上游洪水漫堤，这是致灾主因，也正是分洪工程要解决的命门所在。

从“巴威”到“白海豚”，大荆分洪工程连续两次扛住台风考验，让这座曾饱受水患之苦的小镇，面对暴雨洪水时多了几分从容。

来 源：温州都市报

原标题： 台风“白海豚”带来更高水位 大荆分洪工程再度扛住考验

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com