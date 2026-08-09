永嘉发布 2026-08-09 10:07:00

根据温州市气象局台风预警，今年第13号台风“白海豚”将给温州带来强风暴雨。为确保人民群众生命财产安全，自2026年8月8日18:00起至台风警报解除，温州北站站南隧道实施双向全封闭管制。请广大市民提前做好出行和停车安排！

一、站南隧道封闭管制信息

管制路段：站南隧道双向全段（含隧道进出口）。

管制时间：自2026年8月8日18:00起至台风警报解除，后另行通知恢复通行时间。

管制方式：双向24小时全封闭，禁止所有机动车、非机动车、行人进入。

二、台风天出行温馨提示

1.台风暴雨期间尽量减少外出，确需出行请提前规划绕行路线，避开低洼下穿路段；

2.绕行路段如遇车流量增加，途经路口请减速慢行，服从现场工作人员指挥；

3.如遇路面积水，切勿强行涉水通行，积水深度超过轮胎1/2请立即掉头避险；

三、应急联系电话

交警指挥中心：122

消防救援：119

来 源：永嘉发布

原标题： 台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！

本文转自：温州新闻网 66wz.com