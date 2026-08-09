妥善安置转移群众，加固防护临街门窗 温州各地严阵以待防御台风“白海豚”

浙江日报 2026-08-09 09:04:00

今年第13号台风“白海豚”步步逼近，预计8月9日晚至10日早晨在我省苍南到象山一带沿海登陆，贯穿全省、长时间滞留，风、雨、潮叠加，防御形势严峻复杂。全省各地与台风抢时间，筑牢防线，严阵以待。