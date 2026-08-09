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妥善安置转移群众，加固防护临街门窗 温州各地严阵以待防御台风“白海豚”

浙江日报 2026-08-09 09:04:00
今年第13号台风“白海豚”步步逼近，预计8月9日晚至10日早晨在我省苍南到象山一带沿海登陆，贯穿全省、长时间滞留，风、雨、潮叠加，防御形势严峻复杂。全省各地与台风抢时间，筑牢防线，严阵以待。

　　今年第13号台风“白海豚”步步逼近，预计8月9日晚至10日早晨在我省苍南到象山一带沿海登陆，贯穿全省、长时间滞留，风、雨、潮叠加，防御形势严峻复杂。全省各地与台风抢时间，筑牢防线，严阵以待。

　　8月8日，为防御台风“白海豚”，温州乐清市市民中心避灾安置点有序接收周边在建工地、地质灾害点转移群众。

　　安置点大厅、走廊整齐布设折叠床，方便面、饮用水、防潮垫等各类生活物资储备充足。现场工作人员执行24小时三班值守制度，持续做好物资保障与便民服务，全力保障转移群众安心避险。

记者 胡元勇 林云龙 王珂 周琳子 摄

　　8月8日，苍南县霞关镇新林村村干部和党员志愿者对临街门窗进行加固防护，消除安全隐患。

通讯员 谭林娜 摄

来　源：浙江日报

原标题： 妥善安置转移群众，加固防护临街门窗 温州各地严阵以待防御台风“白海豚”

记者 胡元勇 林云龙 王珂 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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