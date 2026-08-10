温州新闻网 2026-08-10 09:20:00

温州网讯 窗外是风声雨声，安置点内烟火如常!愿这些临时搭起来的小日子，在日后的回忆里都是暖暖的。在温州，我们一起等天晴!(制作:温州新闻网网络电视中心;素材来源:鹿城区融媒体中心、龙湾区融媒体中心、洞头区融媒体中心、乐清市融媒体中心、瑞安市融媒体中心、永嘉县融媒体中心、文成县融媒体中心、龙港市融媒体中心)

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