潮新闻 2026-08-09 09:16:13

一趟趟护送转移，一次次贴心安顿，洞头区的党员干部们把防台责任扛在肩上，把民生关怀落到实处。海岛的风雨断断续续，但是人心先暖了。

台风“白海豚”逐步逼近，海岛洞头的风一阵紧过一阵。

陈老伯的家住在北岙街道大王殿村，老房子立在半坡上，周边缺少遮挡，风来的时候安全风险很大。陈老伯已经七十多岁，身患重病，平时就靠老伴递水递药。这几天，村两委的人来过好几趟，盯着屋顶看了又看，心里非常不踏实。

大王殿村护送患病老人住院。叶青青 摄

可是将两位老人往哪转？避灾点床位是有的，但陈老伯病情特殊，无法满足陈老伯所需的医疗看护条件。

村两委主动扛起兜底责任，经多方沟通协调，对接医院为老人落实住院安置。转运途中，工作人员全程陪同护送，到医院后又跑上跑下办理各项手续，耐心纾解老人的不安情绪。

“老人送到医院，老人家也安心，我们村里面也放心。”大王殿村党支部书记、村委会主任吴志坤说道。

同样的暖心守护，也在小长坑村上演。村里党员干部下沉靠前，针对性做好困难群体的避险安置。

村民老柯因为身患糖尿病，身体状况偏弱，日常起居非常不便。转移的时候，好几个党员干部来到老柯家，有的弯腰背起老柯，有人在旁托着腰，大家小心翼翼抬着老柯，慢慢把他送到了安置点。

小长坑村转移特殊需求群众。陈炯 摄

“有工作人员的帮助，台风来了我也不怕的。”在安置点里，老柯安心地说道。

台风还在海上盘旋，但是海岛的村民们都已安顿下来。医院里，陈老伯有专业治疗，安置点内，老柯有人随时照料。

一趟趟护送转移，一次次贴心安顿，洞头区的党员干部们把防台责任扛在肩上，把民生关怀落到实处。海岛的风雨断断续续，但是人心先暖了。

来 源：潮新闻

原标题： 风雨天人心先暖了 洞头村干部背起患病老人转移避险

共享联盟·洞头 郑益群 叶青青 潘道阳 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com