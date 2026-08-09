温州日报 2026-08-09 08:30:01

8月7日上午10时40分许，山塘巡查员陈家益像往常一样巡检果园坑山塘水库，突然听到巨大水流轰鸣声。直到8月8日傍晚5点20分，随着最后一汪浑水被抽出库底，现场所有人紧绷的神经终于松弛片刻。

温州网讯 8月8日傍晚5点20分，随着最后一汪浑水被抽出库底，永嘉县沙头镇黄村社区果园坑山塘水库清空见底。五台抽水泵连续作业超28个小时，现场所有人紧绷的神经终于松弛片刻。

台风"白海豚"逼近，作为山区大县，永嘉面临着严峻的地质和山洪灾害考验。8月7日上午10时40分许，山塘巡查员陈家益像往常一样巡检果园坑山塘水库，突然听到巨大水流轰鸣声。

"我觉得不对劲，下去一看，完了，有个洞！"陈家益目测，漏洞直径大约60厘米，位于坝体十六七米高处。 该水库总库容1.98万立方米，此时处于高水位运行，水深11.3米，漏洞处水流以肉眼可见速度掏空坝基，洞口不断加大。

几乎同时，按照台风防御部署，黄村社区党委书记王朋准备到此腾空库容。"坝里面是黄泥，必须第一时间把漏洞堵住，加固坝体，防止险情发生。"王朋介绍，该山塘已有50多年历史，2012年曾修缮过，是村里农田旱季灌溉主要水源。山塘坝体漏水是高危隐患，持续渗水会不断冲刷坝体根基，慢慢掏空坝体内部结构。一旦遭遇强降雨，水位暴涨极易引发坝体塌陷、溃坝。如果发生险情，下游群众生命安全将受到直接威胁。

险情就是命令！信息从社区上报到镇里、县里，各方火速驰援。8月7日下午1时许，漏洞直径已经达到1.2米，抽水泵、小型挖机以及专业抢修队伍到场，一场与时间赛跑的排险战打响。

与此同时，人员疏散也在争分夺秒地展开。乡镇、村社干部迅速对下游可能受威胁的区域展开"地毯式"排查，挨家挨户告知险情，劝说群众转移，共涉及10户24人。下游群众或投亲靠友，或转移到安置点。当地干部反复巡查，确保没有一名群众滞留在危险区域。

8月7日晚8时许，漏洞被成功封堵。但没有人离开，5名村干部和工作人员轮流连夜值守，每隔半小时就要把抽水泵往下挪移，确保水泵始终能抽到水。“蓄水会加重水库坝体压力。”当晚23时51分，王朋在微信朋友圈发了一条动态："谁说站在光里的才算是英雄。"配图是深夜里，村社干部合力抬着抽水泵的场景。

"不敢有一丝侥幸心理，把水位降到最低，为后续降雨多争取一点缓冲时间。"王朋说，中途自己回去睡了3小时，凌晨5点多又赶回现场。沙头镇副镇长董益介绍，当前险情已基本可控，漏洞属于临时封堵抢修，台风过后将进行全面修复加固。

水库见底，守坝人仍未撤离。8月8日晚，他们继续蹲点值守，盯紧水库水位、坝体变化，严防次生险情发生。

"台风不撤离，我们不撤退。"王朋说，他们将守着山塘，直到台风离去。

来 源：温州日报

原标题： “台风不撤离，我们不撤退” 永嘉山塘水库紧急补漏后，“守坝人”昼夜坚守防险情

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 金赛芳 通讯员 卢博

本文转自：温州新闻网 66wz.com