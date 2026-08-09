浙江日报 2026-08-09 09:04:00

这一次，台风“白海豚”的预测路径与“巴威”非常相似，又奔着乐清来了。于是8日下午，记者再次登上西门岛，想看看这座小岛准备得怎么样了。

天色昏沉，海风裹着咸腥味一阵紧过一阵。8月8日下午5点，乐清市雁荡镇西门岛村的岙里水闸现场，工作人员林永兵瞥了一眼海水潮位，浪头正一截截舔上闸门标尺。他用力按下电机开关。轴承开始飞速转动，闸门缓缓抬升，水塘里的积水开始向海面急促流去。

看到记者进门，他像是见到了老朋友，大声打起招呼：“一个月不到，又见面了！”嗓门压过了电机声。

他口中的日子是台风“巴威”登陆那晚。西门岛由于电线被倒伏的树木勾断，全岛断电。同时，进岛唯一通道被倒伏的树木阻断，岙里这座水位最高的水闸因断电无法驱动。他和众多岛上党员干部、村民们坚持手摇发电杆，风雨里摇到手心磨出血泡，直至送来发电机，才算度过危机。

这一次，台风“白海豚”的预测路径与“巴威”非常相似，又奔着乐清来了。于是8日下午，我们再次登上西门岛，想看看这座小岛准备得怎么样了。

水闸新采购的柴油发电机。记者 胡元勇 林云龙 摄

“现在万无一失了！”林永兵说着，向我们展示安装在水闸管理房里的新发电机，油漆锃亮。一按开关，巨大的发动机声响让我们抖了个“激灵”。一旁，大桶柴油也备得满当当。“不断电就正常用电，断了就开柴油机，两条腿走路。”林永兵的声音坚定，底气十足。

电力人员正往西门岛运送备用发电机。记者 胡元勇 林云龙 摄

从水闸出来，我们往村里走。风已经透过缝隙钻进车窗，发出呜呜的哨音。车刚开上通岛主干道，就发现路两边和一个月前大不一样了——树冠齐刷刷矮了一截，电线和树顶之间空出一大段。不少路边的电线杆上，也多了一道道新加的固定拉线，死死拽住杆身。

正巧国家电网浙江电力（乐清雁荡）红船共产党员服务队在特巡。服务队负责人周丹婷说，“巴威”导致西门岛失电，直接原因是线路旁的高大松树被风连根拔起，砸压10千伏线路。当地复盘后对西门岛的入村通道树木进行修整，电杆防风加固，这几天安排特巡，三项措施齐下，确保关键时刻顶得住风雨。

岛口，一辆专程从杭州开来的卫星通信车正在调试。“这是国网首台双模三星卫星通信车，地面通信一旦中断，5分钟内就能恢复现场公网信号，还能建立视频会议专网。”国网温州供电公司信息通信分公司通信运检员陈孙胜介绍，为了加强保障，省市县三级公司派出一支专门技术队伍支援，不光西门岛用，车身可移动，哪里需要就可以开到哪里，用于应急抢修的保障支持。

国网首台双模三星卫星通信车，在通信联络受阻情况下，可实现5分钟恢复现场公网信号并建立电力视频会议专网。记者 胡元勇 林云龙 摄

雁荡镇副镇长陈建国介绍，“巴威”之后，镇里进行了全面复盘，在此次防台工作中，不光西门岛做足了准备，这些措施和经验也在所有村推广。如今，岛上新建的5座水闸都配备了应急发电机、足量柴油和落实专人操作；入岛道路沿线树木都修剪低于线路。“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了。”他说。

在岛上转了一圈，小雨淅沥、风势渐起。干部们劝我们也早些离开，“下次别再风雨里来，等开渔来看一看热闹的西门岛。”

来 源：浙江日报

原标题： “白海豚”登陆前夕，记者再访乐清西门岛：“该加固的加固，该撤的撤，心里踏实了”

记者 周琳子 来逸晨 郑宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com