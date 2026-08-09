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紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查

潮新闻 2026-08-09 09:16:00
8月8日，位于温州海洋经济发展示范区，受台风“白海豚”影响，沿海风力逐渐增强，工作人员加紧开展风险排查，对投建的光伏、储能及充电设施开展全覆盖专项安全隐患排查整改，全力守护海经区国有新能源资产安全。

　　“趁着台风来临前，抓紧加固光伏组件。”8月8日，位于温州海洋经济发展示范区，受台风“白海豚”影响，沿海风力逐渐增强，工作人员加紧开展风险排查，对投建的光伏、储能及充电设施开展全覆盖专项安全隐患排查整改，全力守护海经区国有新能源资产安全。

海经区开展新能源项目风险排查。温州海经区供图

　　据悉，台风“白海豚”台风预警信息发布后，温州瓯江口产业发展集团第一时间联合各项目运营单位，对集团投建的6处新能源项目开展防台安全检查。

　　聚焦设备本体安全，工作人员对现场10908块光伏组件、18台储能柜、20台充电桩逐项巡检，重点紧固光伏组件、支架连接螺栓，新增组件加固配件超10000件，从源头消除组件松动、高空坠物风险。与此同时，细致查验储能电池舱密闭情况，强化防水防潮处置，杜绝雨水渗入引发短路故障。

　　该集团人员还同步开展环境隐患清零行动，逐一疏通排水沟、雨水井，清理淤积杂物保障排水通畅；全面检测26台并网柜、60台逆变器等电气设备，仔细核查电缆沟封堵、防雷接地装置完好性，消除电气安全隐患。

海经区开展企业巡查，指导做好停工以及防汛防台相关工作。温州海经区供图

　　当天，温州海经区还组织开展企业巡查，指导企业做好停工、停产以及防汛防台相关工作，同时统一安排大巴车接送浅滩二期内企业人员转移至避灾安置点。

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原标题： 紧固光伏组件 温州海经区全面开展新能源项目风险排查

记者 王艳琼 通讯员 张胜瀚

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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