温州全域联动打好防汛防台主动仗

温州日报 2026-08-09 08:39:00

今年第13号台风“白海豚”步步逼近，温州各地迅速启动应急响应，抢抓台风登陆前的宝贵窗口期，聚焦高空构筑物、在建工地、地质灾害点、沿海渔业、农业生产等重点领域靶向除险，党员干部下沉一线冲锋在前，社会力量协同参与，全域织密筑牢防汛防台安全防线。

永嘉抽水蓄能电站筑起防台“立体防线”。永嘉融媒供图

龙湾天鹅湖社区组织党员、社工深入小区，拆除楼顶锈蚀危险水箱。龙湾区综合行政执法局供图

文成党员干部助力农户开展抢收。雷思涵供图

文成县开展水产养殖隐患排查。 李俊飞 魏为强供图

乐清清江中学避灾安置点文娱活动暖人心。蒋文广 摄

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”步步逼近，温州各地迅速启动应急响应，抢抓台风登陆前的宝贵窗口期，聚焦高空构筑物、在建工地、地质灾害点、沿海渔业、农业生产等重点领域靶向除险，党员干部下沉一线冲锋在前，社会力量协同参与，全域织密筑牢防汛防台安全防线。

前置布防 全域排查除隐患

鹿城区8月8日中午起全面叫停在建工地施工，同步启动人员转移工作。当日下午3时，位于滨江CBD的青山控股全球总部项目组织536名施工人员集中转移至会展中心安置点，并安排专人留守排查工地设施隐患。山区地质灾害防御同步推进，仰义街道潘坑、范桥两个自然村依山临坡、土质松散，属山洪地质灾害高危点位。属地街道划分6支专项转移工作组，村内大喇叭全天候播报预警信息，村口设置24小时值守卡点。截至8日晚6时，两个自然村危险区域人员已全部转移完毕。

龙湾区把功夫下在风雨前，对准高空险物、电力设施、市政管网等风险逐个清零。康泰小区楼顶，天鹅湖社区党员社工蹲在管线缝隙间切割清障，逐一拆除锈蚀老旧水箱。龙湾区综合行政执法局星海执法中队巡查天河变电站西侧配套工程时，发现沿线临时围挡紧邻高压设备、迎风面大，当场督促施工单位拆除围挡、转移材料。市政排水防线同步扎紧，养护人员对主次干道、低洼路段排水设施拉网清掏，打通排水“最后一公里”。截至8日17时，该区累计检查行道树1.5万株，清理雨水箅子1765处，全域覆盖不留盲区。

瓯海区党员干部闻“风”而动、快速响应，镇街层面精准发力，泽雅镇重点排查高龄重病、独居等特殊群众；茶山街道深入大罗山各村劝导村民避险转移；瞿溪街道快速处置竹子压线等突发安全隐患。各职能部门同步进入临战状态——瓯海供电分局采用“人巡+机巡”模式排查山区电力隐患；区综合行政执法局全域排查整治各类安全隐患；区消防救援大队全覆盖检查调试水域救援、无人机等专业装备；区交通运输局对山区公路、危桥险段、易积水路段开展全方位排查；区住建局聚焦在建工程、物业小区、危旧房三大领域排查整治，多部门联动筑牢安全防线。

全员下沉 暖心转移护民安

洞头先锋女子民兵连主动担当，分组开展岸上隐患排查，重点走访山体周边、老旧房屋独居老人等特殊群体，用方言普及避险知识。同时派出专项分队登船开展海上劝导，提醒渔民、船员做好防台措施，落实24小时值班备勤制度，随时待命抢险救援。针对山区村落风险隐患，北岙街道九仙村、大长坑村组建党员攻坚队伍，分片包干、逐户排查，优先转移低保低边、独居老人等重点人群，全程帮扶护送。东屏街道半屏社区落实特殊群体“一对一”帮扶，点对点专车转运群众至安置点。

瑞安市坚持人员安全优先，梯次推进在建工地人员转移。塘下镇鲍田办事处联合住建部门，对辖区在建工地施工人员开展全员转移。塘下新区安居示范小区项目共有400余名施工人员，大家分批有序撤离工地，所有工棚撤离后统一张贴封条，杜绝人员私自折返。转移人员安置在鲍田中心小学，现场物资充足、秩序平稳。工作人员通过二维码快速核验人员信息，精准比对转移台账，有效避免漏转、错转。

永嘉县紧盯重大在建工程筑牢防台屏障。浙江永嘉抽水蓄能电站全面启动防台防汛应急预案，构建“人防+技防+物防”三位一体防御体系。针对强降雨可能引发的地表水倒灌风险，项目部用8000余个防汛沙袋对5个下库洞口垒筑加固临时围堰；对塔吊、龙门吊等大型设备逐一专项检查加固，低洼地带设备全部转移至高处安全区域。现场在冲沟、渣场、洞口等关键部位布设超100个鹰眼摄像头，通过智慧大屏与手机APP实现24小时可视化巡检，确保风险早发现、早处置。目前电站各项防台措施已全部落实到位，全体建设者严阵以待。

平阳县麻步镇西岙村地势低洼，是台风灾害高风险区域。该村第一时间启动应急响应，党员干部手持铜锣沿村道巡查，用方言提醒村民做好避险准备；工作人员带着宣传喇叭深入山间农户，上门讲解风险。针对行动不便的重点人群，村干部逐户上门劝导。74岁的山边住户蒋金车起初不愿转移，村党支部书记专程上门耐心讲解地质灾害风险，承诺帮忙垫高家中电器，打消了老人顾虑，随后驾车护送老人前往避灾点安置。截至当日14时，该村10名重点风险区域群众已全部安全转移，村应急值守队实行24小时在岗，持续巡查低洼地段与排水设施。

民生为本 坚守一线保安稳

文成县聚焦山区淡水养殖产业，筑牢生产安全屏障。双桂乡有帆布养殖池、土塘养殖等设施渔业，共投放罗氏沼虾虾苗52万尾。该乡针对两种养殖模式分类施策，指导养殖户疏通沟渠、配齐抗应激物资，台风期间紧盯水位及时排涝，防范泥沙、外源污染物入塘。乡党员干部分片深入养殖基地，逐塘巡查水域、检修设备、清理杂物；针对台风易引发水质突变、鱼虾应激死亡的风险，强化水质动态监测，取样检测水体关键指标，预判降雨带来的水质污染风险，最大限度降低养殖损耗。

泰顺县以数字赋能提升防台精准度，让防御工作更高效。该县依托廊桥监管数字平台开展AI智能监测，组织力量对古廊桥进行沙袋堆砌、缆绳加固。仕阳镇驻村干部通过“民情云日记”实时更新风险台账，封闭7座木质廊桥，协助加固439户屋顶光伏、578个水塔，145名涉险人员分批转移。当地还出动无人机排查屋顶光伏90余处、水塔760余个。同时，筱村镇组织志愿者抢收黄桃一万多斤并通过直播助销，罗阳镇抢收油奈500余斤。筱村镇枫林村及时处置倾斜危树，同步转移涉险群众4人，将隐患消除在风雨前。

目前，全市各地正密切跟踪台风动态，持续压实防台责任，逐项落细防御措施，妥善做好安置群众保障工作，全力守护人民群众生命财产安全。

（记者 陈圆圆 洪越风 黄文盈 张睿 徐龙飞 通讯员 温曦 文琦 陈小雁 黄海敏 邵尧烨 郑鑫 庄缘 黄晓宇 陈浩 朱若冰 葛璞瑞 王晓红 柯瑜）

来 源：温州日报

原标题： 前置布防 全员下沉 民生为本

温州全域联动打好防汛防台主动仗

本文转自：温州新闻网 66wz.com