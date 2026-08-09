浙江日报 2026-08-09 09:16:00

“各位村民朋友，台风马上要来了，大家不要外出，关好门窗……”8日下午，平阳县闹村乡上空，一阵带着乡音的“高空广播”督促村民做好台风防范。

“各位村民朋友，台风马上要来了，大家不要外出，关好门窗……”8日下午，平阳县闹村乡上空，一阵带着乡音的“高空广播”督促村民做好台风防范。

无人机飞跃乡村，防台人员转移动员

当天，该乡应急消防管理站站长苏伟操控着无人机，针对交通不便、居住分散的偏远山区群众实施空中喊话宣传，提醒群众做好安全防范。“山区路不好走，挨家挨户跑有时来不及。无人机飞上去，用方言喊，大家一听就懂。”苏伟说。

当天下午，在麻步镇西岙村，乡音警示同样响了起来。“台风来了，关好门窗，该搬的东西搬起来！”西岙村党支部书记陈阳川带着村干部和志愿者，手持铜锣、喇叭，走村入户宣传。

西岙村位于麻步镇江北片区，地势低洼，易受上游泄洪影响，内涝风险大。听到熟悉的锣声，65岁的谢梅桂阿婆赶紧推开家门：“在这住了30年，这个声音一响，我们就知道要把东西搬到高处。”

除了敲锣打鼓，村口的大喇叭同步响起，用方言反复播放防台提醒。据悉，平阳全县554个应急大喇叭已全部启动。从敲锣打鼓的老传统，到无人机喊话的新手段，平阳用接地气的方式，织密防护网。

来 源：浙江日报

原标题： 防台乡音从天而降 平阳闹村无人机喊话，督促村民做好台风防范

记者 应忠彭 刘琨 通讯员 王玮玮 王晓红

本文转自：温州新闻网 66wz.com