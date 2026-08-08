温州发布 2026-08-08 18:54:57

温州网讯 根据《温州市城区（鹿城区、龙湾区、瓯海区）防御应对13号台风“白海豚”梯次实施“五停”工作方案》，在全市已经启动防台Ⅰ级应急响应期间，城区将按要求梯次实施“五停”（停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运等）。

一、要始终坚持“一个目标、四个宁可”理念，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，按照省委“六方面十八字”要求（沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓），强化底线思维和风险意识，严格实施温州市城区（鹿城、龙湾、瓯海）“五停”工作方案，全力保障人民群众生命财产安全。

二、各地各有关部门要持续加强宣传引导，充分利用广播、电视、短信、手机客户端、网站、微博、 微信、电子显示屏等渠道，加密发布极端天气预警信息和“五停” 信息，扩大公众覆盖面，及时将短临预警信息扁平化快速直达“五停”关键节点责任人。各地各有关部门要按照“五停”工作要求，迅速行动，提前通知，务必落实到位，确保安全。

三、防台Ⅰ级应急响应城区（鹿城、龙湾、瓯海）“五停”事项。

（一）停工

启动防台风Ⅰ级应急响应，坚持“生命至上、安全第一”，由区级政府层面落实工业企业停工措施，遇水、遇风有致灾风险企业和临水、临崖、低洼企业全面停工；进入紧急防汛期，除承担抢险救灾和社会基本运行企业外，其余工业企业全面停工，确保人员安全。

（二）停业

启动防台Ⅰ级应急响应，娱乐场所、体育健身、农家乐等经营场所一律停止营业。为保障基本民生，饭店排档8月9日中餐结束营业后实施停业，农贸市场可延至8月9日14时实施停业；供水、供电、燃气、通信、医药等民生保障类，以及提供生活必需品的重点保供企业、商超等营业场所不在停业范围内。

（三）停运

1.公交、两客一危。启动防台Ⅰ级应急响应，停运危险货物运输车辆、客运班车、旅游包车、山区公交线路，城区公交线路根据实际情况，采取停班、停线、改道、缩线、临时接驳等措施。

2.高速公路。当风力达到7级时，在临水临崖、高落差、横风影响较大等路段，视情对大中型客车、小微型面包车、危险品运输车、集装箱车和载货超高等车辆实行限制通行。当风力达到10级以上或强降雨导致能见度过低（低于50米）时，关闭高速公路；台风登陆后根据风力影响视情及时解除管控，开展交通恢复工作。

3.水运。启动水上防台Ⅰ级应急响应，所有港内船舶停止航行；加强避风船舶动态巡视，做好应急抢险准备。

4.轨道交通。全市运营轨道交通线路2条。启动防汛防台I级应急响应，组织线网停运。

5.民航。具体停运时间以民航官方发布信息为准。

6.铁路（含动车、高铁）。具体停运时间以铁路官方发布信息为准。

（四）其他

网约服务、快递企业、出租车（含网约车）于8月9日18时前暂停运营，台风登陆后根据风力影响视情及时恢复。各跨海通道、高架桥及高速公路、部分山区道路、危险路段视情采取交通管制，除应急、救援及特殊任务车辆外，其他车辆不得通行；倡议全体市民及外来人员人不出门、车不上路。

请其他县（市、区）、温州海经区根据各自实际自行制定方案予以实施，确保各项措施平稳有序落实到位。

来 源：温州发布

原标题： Ⅰ级应急响应期间，温州市城区梯次实施“五停”工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com