温州发布 2026-08-08 17:48:50

预计“白海豚”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，较大可能于9日晚上到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆。

关于提升防台风应急响应为Ⅰ级的通知

市气象局已发布台风紧急警报。台风“白海豚”（强台风级）今天（8日）17时位于温州偏东方向约442公里的洋面上，近中心最大风力14级（45米/秒），预计“白海豚”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，较大可能于9日晚上到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆。

受其影响，预计今天我市沿海海面风力增强到10-12级，9日11-13级；今天夜里至9日沿海平原和内陆风力增强到10-12级；今天夜里我市中到大雨部分暴雨，9日大暴雨部分特大暴雨，10日暴雨到大暴雨，11日阴有阵雨。根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月8日18时起将防台风应急响应提升为Ⅰ级。各地各部门要密切关注台风发展动态，按预案方案全力做好各项防台风工作，梯次有序采取“五停”措施，加强转移人员服务管理，切实保障人民群众生命财产安全。

温州市防汛防台抗旱指挥部

2026年8月8日

来 源：温州发布

原标题： 温州防台风应急响应调整为Ⅰ级

本文转自：温州新闻网 66wz.com