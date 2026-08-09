潮新闻 2026-08-09 09:16:00

8月8日中午12点，一辆车身印着“国家电网”、顶着卫星接收器的越野车抵达乐清雁荡镇。这是国网浙江省电力有限公司创新研发的首台“双模三星”卫星通信车，在公网通信受阻情况下，可实现5分钟恢复现场公网信号并建立电力视频会议专网。

记者 胡元勇 林云龙 摄

8月8日中午12点，一辆车身印着“国家电网”、顶着卫星接收器的越野车抵达乐清雁荡镇。这是国网浙江省电力有限公司创新研发的首台“双模三星”卫星通信车，在公网通信受阻情况下，可实现5分钟恢复现场公网信号并建立电力视频会议专网。

“我们7日下午5点从杭州出发，当晚9点30分抵达温州。在研判台风‘白海豚’登陆路线后，今天上午出发支援乐清。”国网浙江电力有限公司信息通信分公司通信运检员段玉帅说。经过紧张的现场调试，设备已经进入待命状态。为了加强保障，省市县供电公司组建一支应急通信保障队伍，携带卫星车、卫星电话、大功率对讲等应急通信设备，对电力抢修现场开展机动性的保障工作。

记者 胡元勇 林云龙 摄

这辆车有什么特别之处？针对“断电、断网、断路”应急场景下的公网通信中断、抢修联络受阻、指挥协同不畅等痛点，国网浙江电力自主研制了“双模三星”应急通信车。车辆配置抛物面和相控阵双天线，通过Ka、Ku双频段接入中星26号、亚太6D和中星6D三颗卫星，其中Ka卫星通信容量大、Ku卫星抗雨衰能力强，适应浙江电网迎峰度夏复杂气候环境，在晴雨天气下均能提供可靠的通信保障能力。同时，这辆车还支持大波束、点波束双模卫星并发通信，具备专网、外网视频会议及宽带业务并行接入能力。

这样的“顶配”能带来怎样不同的通信效果？国网温州供电公司通信运检员陈孙胜介绍，双模三星接入后较单模单星通信带宽提升8倍以上，Ku相控阵天线（具备“动中通”能力）可支持5分钟入网、80km/h行进中通信不中断，三网通基站支撑移动、电信、联通三家运营商网络，可3分钟恢复现场公网运营商4G信号，保障现场人员手机通信畅通，为电力抢修现场做好可靠支撑。

来 源：潮新闻

原标题： 通信受阻下5分钟恢复信号 国家电网首台“双模三星”卫星通信车支援乐清

记者 周琳子 来逸晨 郑宇 通讯员 黄慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com