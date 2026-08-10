近30年首个台风中心穿过温州市中心！温州多处积水，各地连夜抢险减灾

浙里温州 2026-08-10 08:50:00

8月9日晚6时40分许，台风“白海豚”在温州乐清翁垟街道沿海再次登陆，裹挟风雨而来，贯穿温州市区等地，温州多地普降暴雨。截至当晚11时，全市面雨量116.1毫米。县级面雨量最大出现在乐清、永嘉、瓯海，均超过100毫米。

温州气象台分析，“白海豚”是近30年来首个台风中心经过温州市中心的台风。这也给城市排水、道路抢修等带来考验。温州市防指连夜指挥各地开展减灾调度。

“启动！强排！”当晚8时30分，温瑞平水系管理中心发布2026年第3号防汛调度指令，启动卧旗泵站强排。该中心人员介绍，当晚恰逢瓯江高位潮时段，内河水位因受台风强降雨影响，水位上涨很快。“我们启动应急强排。待河道水位高于外江潮位后，再调度其他所有水闸开闸泄洪，能有效控制市区内河水位。”

图片温瑞平水系启动应急强排。温州市水利局供图

城市内，抢险救援紧锣密鼓开展。位于瓯海区景山街道将军社区辖区一小区围墙发生倒塌。社区党员干部第一时间冲向现场。风雨中，他们迅速拉起警戒线，化身“人墙”劝导过往车辆绕行，严防次生事故。排查中，该路段积水已深达40厘米，多辆私家车因涉水过深熄火被困。“我们马上联系车主，大家一起卷起裤腿踏入水中，帮助车主合力将熄火的车辆推至高地。”将军社区党总支书记陈慧玲说，党员干部将带头加大巡查力度，及时清理路障与积水，全力以赴做好灾后恢复工作，确保辖区尽快恢复正常生产生活秩序。

图片瓯海区景山街道将军社区党员干部协力开展积水路段处置。共享联盟·瓯海 黄冰娥 摄

台风过境，风雨席卷乐清城区，乐成街道单站小时雨强达105.8，多处低洼路段、易涝点位相继出现积水。城南一小路面积水漫开，水务人员赶到现场，一手清理河口堆积的垃圾杂物打通排水通道，一边架设抽水设备不间断作业，争分夺秒推动水位逐步下降。丹霞路菜市场整条路面出现积水，乐清水务主城区运维站一组抢修人员火速赶赴现场，迅速铺开抽水设备。随着轰隆隆的水泵声在雨夜响起，抽排路面积水一刻不停，群众家门口的出行道路随之抢通。

图片乐清城区开展道路积水排水。共享联盟·乐清 杨海虹 通讯员 李央 摄

图片乐清城区开展道路积水排水。共享联盟·乐清 杨海虹 通讯员 李央 摄

为应对此次台风带来的风险，温州早做准备，提早进行水库预排预泄。截至9日晚11时，全市大中型水库平均蓄水率73%，各大中型水库均在汛限水位以下。全市各级各类救援抢险队伍882支26236人奔赴一线。温州市公用集团排水公司出动防汛抢险队伍531支次、2246人次，全面推进防汛防台物资检查、设备调试、排水设施巡查，重点区域排水管网清通、泵站巡查、出水口排查处置等各项工作。

来 源：浙里温州

原标题： 近30年，首个台风中心穿过温州市中心！温州多处积水，各地连夜抢险减灾

记者：王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com