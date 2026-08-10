永嘉岩头突发积水近3米致7车12人被困 多方雨夜救援

温州日报 2026-08-10 08:32:00

昨晚9时许，台风“白海豚”给永嘉县岩头带来短时强降水，岩头加油站仅1个小时，涨水超2米，7车、12人受困。永嘉巡特警大队前往救援。

昨晚9时许，台风“白海豚”给永嘉县岩头带来短时强降水，岩头加油站仅1个小时，涨水超2米，7车、12人受困。永嘉巡特警大队前往救援。最终，受困人员全部安全转移至当地安置点。

温州网讯 风雨倾盆，楠溪无眠。台风“白海豚”挟风裹雨突袭永嘉，楠溪江水位暴涨，多地出现积水倒灌、涵洞淤堵、人员被困等突发险情。永嘉各镇街干群、消防及民间救援力量闻令冲锋纷纷逆行，彻夜奋战，在暴风雨夜抢出一条生命路。

8月9日晚9时许，永嘉暴雨如注，岩头加油站附近十字路口因地势低洼，短时间内水位暴涨。积水迅速涨至近3米深，导致7辆车受困，12名群众被困水中。现场目击者告诉记者，当时水位在短短一小时内即漫过车顶，7辆被困车辆全部没入水中。

危急时刻，接到警情的永嘉巡特警大队副大队长朱恩仁带队火速赶赴现场，与当地派出所民警会合，利用冲锋舟展开救援。救援人员冒着暴雨在积水中往返四五趟，逐车排查、逐人施救，最终将12名被困群众全部安全转移至当地安置点。

记者随救援冲锋舟进入积水区域看到，被淹没的车辆中，部分车灯仍亮着，雨刮器还在工作，现场情形令人揪心。救援过程中，有游客请求民警帮忙将车辆推出积水区。民警也尝试施救，但因水位上涨过快、水流湍急，为确保人员安全，只能无奈放弃。

目前，12名获救群众已得到妥善安置。当地相关部门正密切关注雨情水情变化，持续做好后续排涝和应急处置工作。

在岩头镇山联村庵基自然村，一处涵洞被山洪裹挟的杂物堵塞，渠内积水无法顺利下泄，周边水位不断抬升，村民居家安全受到威胁。山联村村干部第一时间赶赴险情点位驻守处置。大伙顶着风雨，清理淤积杂物，疏通涵洞排水通道。当晚，村干部实行轮班值守，紧盯水位变化，防止涵洞再次拥堵。

在沙头镇渠口石头岸自然村，一家三口深夜从楠溪江赶往永嘉城区，冒险冲破当地交通部门的紧急封道，被困积水路段。沙头镇、村两级救援队火速前往救援，一家人8月10日凌晨0时10分成功脱险。

强降雨致使沙头镇新港村降头山片区也出现险情，急流水灌入屋内，2名群众被困。新港村村党总支书记李方平冲到现场，将被困人员紧急转移安置。与此同时，第一时间组织力量对塌方点位开展疏浚处置，排查周边次生灾害风险。

当地消防救援力量全域出击，高效处置多起人员被困事故。桥下一村民将5头骡子拴于桥洞下方，水位暴涨，2头骡子被冲走，3头滞留积水区域，自己也被困在当场。危急时刻，消防救援人员火速抵达，架设救援梯，成功将被困村民安全转移。在三江片区，一户五口家庭驾车从永嘉前往瓯海，因车辆途经积水路段突发熄火，被困车内。消防救援人员迅速到场破险施救，并暖心护送众人乘坐消防车，前往酒店安置避险。

强降雨伴随大风导致多地路面湿滑、通行受阻，云岭乡一名患有基础疾病的老年群众不慎滑倒摔伤，造成骨折。120救护车紧急赶赴现场转运伤者，途中因路段积水受阻、被困路面，病患转运、医疗救治工作一度停滞。危急情况下，属地救援力量火速奔赴现场驰援，安全转移受伤老人、随行医护人员及全部医疗设备，保障伤者及时就医救治。

这一夜，楠溪湍急，他们通宵向险，守护从未离席。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉岩头突发积水近3米致7车12人被困 特警雨夜救援

记者 金朝丹 林迎颖 徐龙飞 邵丽娜 摄影 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com