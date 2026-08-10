温州都市报 2026-08-10 10:01:00

8月9日，鹿城区松台街道水心一小临时避灾安置点，一幕双向奔赴的暖心场景：志愿者连夜筹备送来爱心热餐；安置在此的环卫工人餐后则主动清扫场地，用善意回馈爱心。

温州网讯 8月9日，鹿城区松台街道水心一小临时避灾安置点，一幕双向奔赴的暖心场景：志愿者连夜筹备送来爱心热餐；安置在此的环卫工人餐后则主动清扫场地，用善意回馈爱心。

当日中午11时，记者来到水心一小安置点，此处共计安置67人，其中多数为五六十岁的环卫工人。他们正在吃饭，午饭是炒粉干和银耳汤，吃完后，还有西瓜解渴。

这些爱心饭菜来自水心亭公益慈善服务中心。“接到台风防御通知后，我们全员快速集结，通宵筹备食材、制作餐食，就是希望为转移群众和户外劳动者能在台风天吃上一口热饭、喝上一口热汤。”该中心负责人林文花说，8月8日晚安置点已经启用，20余名志愿者就已将130份爱心晚餐分批送往鹿城水心一小、温州十七中学两处临时避灾安置点。截至8月9日中午，志愿者又累计送出125份包子、100余份炒粉干，同时采购300多斤西瓜。

11时40分，午餐过后，记者看到，安置在此的环卫工人陆续拿起清洁工具，自发清扫校园楼道、走廊、活动区域等各角落，并及时清理餐桌杂物，不一会儿，便将安置点收拾得干干净净。松台街道桂柑社区党委书记、居委会主任谢修燕感慨，“从昨晚住进来到现在，他们一直用这种最朴素的行动回馈善意，这份双向奔赴的温暖，让现场所有人都特别感动。”

环卫工人张起英则一边清扫一边笑着回应：“我们本身就是做保洁工作的，这里给我们吃住，我们顺手打扫卫生、收拾场地，只是分内之事，要对得起自己的良心！”

来 源：温州都市报

原标题： 你送热餐，我扫场地！水心一小安置点上演最美“双向奔赴”

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com