他们眼里的光，是这座城市温暖路标

温州日报 2026-08-11 08:22:00

温州网讯 台风“白海豚”呼啸过境，树倒屋塌、江水暴涨、山体塌方、电力中断……风雨肆虐的48小时里，这座城市没有慌乱。因为有一群人，用一双双坚毅的眼眸，穿透阴霾，守护安宁。

风雨未至时，他们已经在路上。永嘉林坑村，董金魁一家三口被村干部毛苍河果断劝离不到一小时，屋后大树轰然倒伏，砸穿屋顶。若不是那句“你们必须马上走”，后果不堪设想。乐清城南街道，下垟临时安置房连片坍塌，但965名群众早已安全转移，无一人滞留。一次次不厌其烦的上门劝离，换来了风雨中万家灯火的安然。

风雨过境后，他们一刻不停。4361人次电力抢修人员奔赴一线，57.8万户用户快速复电；排水设备昼夜不停处置积水点；园林高空作业车清晨进场，数小时完成清障。没有人多歇一口气，眼里布满血丝，脚下却一刻不停。

从风雨前的劝离，到风雨后的清障，无数人闻“风”而动、向“风”而行。他们用刚毅的身躯和坚毅的目光，把“人民至上”写进每一个抢险现场。平阳安置点里，收到小女孩夹杂拼音的感谢信，00后民警周同把它贴身揣在胸口——“看见你们忙碌的身影，我们内心十分安心。”这句话，是对所有逆行者最好的注解。

台风走了，灯亮了，路通了。那些逆风奔赴的身影、眼底不灭的光亮，正是瓯越大地上最温暖的精神路标。

志愿红

前瞻研判 护民安康

防御台风绝不能有丝毫麻痹大意。台风“白海豚”行进路线诡谲，我市各地基层干部、党员志愿者身着红马甲，积极组织群众转移，预判可能出现的风险，将安全隐患消除在萌芽状态。

■永嘉林坑再扩面 转移救下一家三口

“还好毛书记把我们叫出来了，要是还在屋里头，后果都不敢想啊！”昨天上午，在永嘉县岩坦镇中心小学安置点，董金魁老人一边心疼损毁的房屋，一边心有余悸。

8月9日下午，在岩坦镇林坑村，老人家中4间房屋被一棵大树砸毁，距离他和老伴、儿子被转移出来不到一小时。

当天下午，台风“白海豚”逼近温州，林坑风雨交加。这个藏在楠溪江源头的小村庄，村居沿山而建，房屋多为仿古低层建筑，林坑溪穿村而过，平日里清溪潺潺、古木掩映，是不少游客心目中的世外桃源。但台风天里，山间每一棵大树，都可能成为致命隐患。

下午2时许，林坑村党总支书记、村委会主任毛苍河又在村里巡查。走到一处民房时，他停住了脚步，房后一棵大树在狂风中摇摆得厉害，树干粗大，直径70厘米左右。此前，林坑村已于8月8日完成了74名赋码人员和扩面人员转移。董金魁一家并不在转移名单上，房屋前面没有水患，后山也不在塌方隐患点范围内。但毛苍河觉得，眼前这棵树让他不安心。

“雨要是再大，这里不安全，你们必须马上走！”毛苍河走进屋内，口气不容商量。董金魁应着：“好好好，那我们下去。”下午2点多，一家三口转移到山下的老房子暂避。

不到一个小时，屋后大树在狂风暴雨中被连根拔起，朝房屋方向轰然倒下。一声沉闷巨响过后，树干砸穿屋顶，墙体开裂，二楼房屋木板被砸断，瓦片四散，一片狼藉。

回忆起当时的情景，董金魁仍觉后怕。树木倒伏砸房，大伙瞬间意识到了这次台风的严重性，当天下午4点，小村启动整村二次转移，全村120余人全部转移到岩坦小学、中学等安置点。

昨天上午，风雨仍在。毛苍河早早到村巡查受灾情况，村庄面目全非，河道多处被山洪冲毁，沿溪而建的石坎垮塌了好几段。路面到处是倒伏的树木和折断的枝干，村中另外一处房屋被板栗树砸中，也坍塌了。

“损失不小，但人都好好的，这是最重要的。”他说。毛苍河一边清点受损情况，一边顺手清理倒伏树木。

■乐清城南提前避险 守护965名群众安全

“幸好你们一遍遍上门劝我搬走，不然这场台风真的躲不过去！”昨天，台风“白海豚”过境后，在乐清市城南街道安置点，从下垟临时安置房转移而来的老人叶小萍感慨万千。

8月9日夜间，“白海豚”带来的狂风暴雨持续肆虐城南街道辖区。南岸下垟、上垟、石马、百岱、良港水深等五处临时安置房因建成年限久、结构老化、地势低洼、抗风等级弱，难以抵御极端天气侵袭，出现连片式坍塌损毁，整体倒塌面积达1.5万平方米。

其中，下垟临时安置房受灾最为严重，超半数房屋出现不同程度破损，一排8间的安置房屋顶整片被掀飞，屋面架构裸露、墙体开裂坍塌、建材碎片散落遍地，昔日居住的安置房沦为一片废墟。

据悉，下垟临时安置房于2018年底建成，主要用于安置城中村拆迁后的70周岁以上老年群体，现有常住233户、406人，是五处安置房中居住人数最多、防汛压力最大的点位。

8月8日上午，台风预警发布后，城南街道第一时间组织全员开展隐患巡查排查。“我们那时候去劝他们，老人家就一句话：我什么样的台风没见过。”街道驻村干部王志芬表示，转移初期，不少老人存在侥幸心理和守家情结。面对困局，工作人员反复上门、包干到人，不厌其烦地讲解台风危害和房屋隐患。最终，五处临时安置房965名群众全部完成安全转移。

而同样惊险的一幕，也发生在城东街道振海村。

8月8日下午，振海村“一肩挑”干部方良荣、村干部冯万永和网格员缪金辉在辖区巡查时发现，进安路20弄3号为单层出租房，房屋结构简陋、稳定性差，在强台风天气下极易坍塌。工作人员当即现场劝离，快速将租户吕仕平转移至房东住处。

8月9日23时，受台风强风雨持续侵袭，该出租房两面墙体整体倒塌，房屋彻底损毁。因转移及时，无人员伤亡。看着倒塌的墙壁，吕仕平感慨道：“有这样尽心尽责的干部，我们老百姓还怕什么！”

■瑞安马屿全力动员 确保42名工人无恙

粗如小指的钢丝绳被生生扯断，活动板房的彩钢顶整片掀飞，铁皮杂物铺满村道。昨天上午，站在位于瑞安市马屿镇龙溪村的工棚废墟前，川气东送二期工程项目负责人时砺锋后背阵阵发凉。万幸的是，在台风“白海豚”登陆前，住在这里的42名工人已全部被转移而安然无虞。

8日傍晚接到预警后，龙溪村“两委”迅速行动。去年10月刚上任的村党支部书记陈维敏说，工地九成以上是外来务工人员，从没见过台风。“我们将安置服务做好，让他们有了家的感觉。”正是这份信任，换来了这次转移的主动配合，前后不到1小时，42人全部转移到位。在避灾点，村里备足物资、安排专人服务。

9日晚8时许，狂风大作。“棚屋上的彩钢板全部吹到路上去了，铁皮散落一地，把村里主干道都挡住了。”连夜巡逻的陈维敏当即封路，避免人员靠近。事后人们发现，加固用的粗钢丝绳和铆桩竟被直接拉断。时砺锋说：“村里过来指导我们加固，没想到风实在太大，还是被吹走了。”

住处被毁的消息传到避灾点，安徽籍工人范开瑞连夜给家里打电话报平安：“现在想想还后怕，还好提前转移了。”刚从贵州来与丈夫团聚的杨廷芬，8月6日才来工地，此前不知台风为何物。转移前她曾偷偷溜出去吹风，差点被吹倒，被劝了回来。看到住处化为废墟，她直呼“太恐怖”。

昨天早上6点，仅睡一小时的陈维敏又上山巡查，随后组织清障，9点半道路恢复通行，“当村民时，台风天只要顾好自己，现在作为村干部，必须扛起肩上的责任。”台风期间，村“两委”成员两天两夜未合眼。

8月9日深夜，市排水公司工作人员闻警出动，紧急处置市区道路积水。 市排水公司供图

排水橙

迅排积水 街巷无涝

“白海豚”来袭，瓯江高潮位与内河高水位双重叠加，短时强降雨引发多处路段积水，城市排水压力剧增。风雨中，市公用集团线上“智慧排水”精准预判，线下“排水橙”风雨中涉水抢险，一场声势浩大的城市排涝保卫战就此打响。

险情就是冲锋号。从前天傍晚至昨天下午，身穿橙色工作服的排水抢险队员奔赴全城各个积水点位，昼夜不休开展应急处置。截至昨天15时，市区“排水橙”累计投入防汛抢险队伍676支次，出动抢险人员2848人次。

在锦绣路城南立交桥下、过境路广化桥路口、瓯越大道梧田下穿等积水点，一幕幕暖心抢险画面持续上演。抢险队员踏入没过脚踝的积水中，徒手清理落叶、淤泥、塑料袋等堵塞杂物，保障雨水顺畅汇入管网；多台移动抽排设备同步架设就位不间断抽排积水。从台风登陆前到台风过境后，“排水橙”已累计处置城市积水点位87处，以公用速度打通排水通道，快速恢复道路通行。风雨里奔走的“排水橙”，正成为市民出行最安心的安全屏障。

此外，立足全市防汛一盘棋，市公用集团“排水橙”还打破区域壁垒，动态调配人员、抢险车辆与专业设备，跨区域驰援洞头、乐清、永嘉等地，并同步为朔门古港遗址等重点保护区域提供专家技术支撑，全域协同抵御台风洪涝风险。

据介绍，温州“智慧排水”数字化平台是全市排水的最强智慧大脑。目前该平台已构建起覆盖下穿隧道、城市主干道、易涝低洼点位的立体化实时感知网络，全天候抓取水位、降雨量、泵站运行数据，依托大数据实现雨情水势智能预判，推动防汛模式由被动处置转向主动防控。平台还同步联动交警部门，依据预警信息针对风险路段提前实施道路封控，安排专人现场值守劝阻行人、车辆涉水通行。同时，借助全媒体矩阵持续推送出行避险提示，全力守护市民生命财产安全。

昨天上午，鹿城区园林绿化管理中心工作人员配合蒲鞋市街道，及时处置学院路倒伏的行道树。 夏婕妤 摄

园林绿

抢险清障 一路畅行

8月9日夜间，受强台风“白海豚”影响，市区学院路一棵30多年树龄的大榕树倒伏。接到报警信息后，蒲鞋市街道工作人员组织人手现场紧急切割树枝，处置了部分横亘在学院路主干道的树枝，但因榕树主干巨大，轻便的工具无法“撼动”大树。昨天上午，鹿城园林绿化管理中心工作人员开着高空作业车赶来支援，携手街道消除安全隐患、恢复道路通行。

据现场工作人员介绍，这棵福建榕树龄已有30多年，树高约15米，树冠直径超10米，体量庞大。“白海豚”带来强风，致使树木根基失稳倒伏，部分倒伏的枝干横亘在学院路上，另有部分枝干不仅压住居民窗户与户外支架，还缠绕在电线杆上，夜间作业极易引发触电。险情发生后，蒲鞋市街道工作人员台风夜紧急到场，耗时两个多小时切割树枝，优先打通学院路，保障市民夜间通行安全。

因榕树主干靠近居民楼区域，夜间施工风险过高，需要专业园林部门支援，昨天早上7点多，鹿城园林绿化管理中心紧急调配高空作业车，并组织专业人员再次进场开展收尾清理。工作人员先对倒伏树木、周边建筑、线路进行安全研判，精细化分段切割清运，避免作业二次损毁居民房屋。当日清理工作持续3个多小时，才将整棵倒伏榕树全部清运完毕。

据介绍，此次台风造成市区大量行道树倒伏，目前园林管理部门已组建多支应急抢险队，全员上路，按照“先主干道、后非机动车道、再背街小巷”的顺序逐段清障。目前市区主干道已基本畅通，工作人员正持续分片清理非机动车道和人行道倒伏断枝，同步排查倾斜危树，及时消除路面安全隐患。

据统计，截至昨天凌晨4时，市园林绿化管理中心清理倒伏树木92株、危险断枝80余处。截至昨天下午，全市累计处置隐患树木4365株、倒伏树木8817株，基本消除道路通行安全隐患。

民警周同与送感谢信的小女孩合影。 受访者供图

警察蓝

警护万家 童书寄暖

昨天，台风“白海豚”的余威仍在，平阳县万全镇文体中心避灾安置点里秩序井然。平阳县公安局万全派出所00后民警周同穿梭在点位间巡查值守，他右胸口的警服口袋里，贴身揣着一张折得齐整的信纸。

这是台风登陆当晚一名小女孩送来的感谢信，纸页上歪歪扭扭的字迹间夹杂着拼音，那句“看见你们忙lu的身影，我们内心十分安心”，像一只温热的小手，轻轻按在了他的心口上。

时间倒回8月9日深夜，安置点外狂风裹挟着雨幕呼啸不止，点内的灯光稳稳亮着，一名三年级的小姑娘伏在简易桌前，对着暑假数学作业蹙起了眉头。正在巡查的周同放轻脚步凑过去，蹲下身仔细扫过题目，指尖点着作业本慢慢梳理解题思路。安置点里人多嘈杂，他特意侧过身子压低声音，一道题讲完见孩子眼里重新亮起光，又笑着叮嘱两句，便起身继续投入巡逻。

这样细碎的暖心举动，在周同的值守日常里随处可见。此次防台期间，他和同事们全程驻守安置点，既要开展点位安全巡查，也要帮着搬运物资、照看老人孩童。深夜里，避灾的群众陆续歇下，他们仍轻手轻脚来回巡逻。这个安置点共接纳171名避险群众，民警们忙前忙后的身影，成了大家心里最踏实的依靠。

周同说，能多为群众出一份力，心里就格外踏实。2002年出生的他是土生土长的平阳人，对台风天有着格外真切的记忆。小时候遇上台风，家里关了店、学校停了课，隔着窗总能看见民警、消防员在风雨里奔波的身影，那些画面早早在他心里埋下了从警的种子。2025年9月他正式入职，今年1月调到万全派出所，算上此次“白海豚”，已是他第二次站上防台一线。“小时候受别人守护，现在换我守护大家。”

这封带着拼音、边角画满爱心星星与小花的感谢信，是这名00后新警从警生涯里收到的第一封手写信。收到信时的意外与欣喜，一直留在他心头。直到昨天在值守岗位上，他也没舍得把信放进包里，就一直揣在胸口的口袋里贴身放着。“之后会放到办公室好好珍藏。”在他看来，这张薄薄的信纸分量是沉甸甸的，装着群众最纯粹的信任，也是自己今后坚守岗位、为民服务的最好动力。

一封稚嫩手书和一份默默坚守，在台风夜里完成了一场温柔的双向奔赴。那些藏在细节里的守护与感恩，正是这个台风天里最动人的风景。

昨天，在永嘉县瓯北大道，电力工人抢修因大树倒伏受损的供电线路。苏巧将 摄

电力灰

逆风抢修 守护灯火

台风“白海豚”裹挟狂风暴雨过境，温州多地输电线路受损、设备故障，部分地区一度停电。温州电力部门迅速吹响抢修集结号，全员投入抢险保电。截至8月10日18时，全市累计出动抢修人员4361人次，恢复222条故障线路，57.8万户用户恢复供电。风雨中，温州电力系统上下一心，逆风鏖战，全力以“复”，成功守护万家灯火。

■八方驰援，风雨兼程保用电

灾情就是命令。8月9日晚，永嘉县瓯北区汇高工业园的一棵大树倒伏，树冠重重压搭在10千伏瓯和L158线路上，200多米路段的电线全部需要更换。事发工业园区，涉及多家小微企业生产，暴雨持续、高空作业受阻，园区及周边320户用户陷入停电。

“几点能恢复通电？”8月10日一早，企业主们焦急询问。

风雨时断时续、轮番侵袭。身形清瘦的瓯北供电所所长叶南顾不上穿戴雨衣、撑雨伞，仅戴着一顶安全帽，在抢修现场来回奔走指挥。同时，电线杆上的一线抢修人员同样没有雨具防护，任凭雨水浸透衣衫。“晚上7点前一定要恢复供电！”看到企业主的焦虑，叶南看了一下表，暗自下定决心。

由于永嘉区域电力抢修任务艰巨，当地供电公司迅速统筹调配力量，联动金华、义乌、兰溪等支援队伍驰援一线，共集结92名精干抢修人员、调配8辆专业作业车辆开展抢修作业。当日下午6点45分，在夜幕降临之前，该片区320户用户全部恢复正常供电。

■科技破障，无人机越山送电

高山村落的保电抢修同样刻不容缓。受台风暴雨冲击，地处高山的平阳县顺溪镇白云村输电线路出现故障，全村百余户村民遭遇停电。由于该村平均海拔超750米，山体陡峭崎岖，雨后山路湿滑难行，人工徒步排查故障难度极大。

接报后，山门供电所抢修团队10日清晨即刻进山，踏着泥泞的山路翻山越岭，徒步深入山林踏勘故障点位，现场研判、快速决策，创新启用无人机开展应急抢修作业。通过无人机精准吊运抢修物资、牵引输电导线，高效破解了高山山区物资运输难、放线作业难的痛点，大幅压缩抢修时长。

“有了无人机的助力，这次抢修顺利多了。”山门供电所高压班设备负责人陈久峰介绍，历经4小时连续奋战，现场线路故障被彻底清除，白云村百户村民顺利恢复通电。

看着家中灯光重新亮起、电器恢复运转，村民严陈香满心欣喜地感慨道：“停电之后天又闷又热，空调、风扇都开不了，家里还没满月的小宝宝热得一直哭闹，实在让人揪心。有电真好，谢谢他们！”

■破晓鏖战，护闸站守住底线

8月9日深夜，城区勤奋路沿线供电线路跌落式熔断器突发受损故障，导致线路跳闸停电，水闸及周边部分用户正常用电受到影响。作为城区重要防汛设施，勤奋水闸承担着区域积水排泄、防范内涝的关键任务，水闸稳定供电直接关乎城区防汛安全。

故障发生后，持续的狂风暴雨不具备高空作业条件。为最大限度降低故障影响，供电抢修团队迅速启动应急处置预案，细致核查应急发电机运行状态，确认设备可全力支撑夜间排水作业，守住防汛用电底线，保障深夜积水排泄工作有序推进。

10日清晨天刚蒙蒙亮，抢修人员已携带全套工器具、备品备件抵达故障点位，快速排查隐患、制订抢修方案。登杆、拆卸、更换、调试，队员们分工明确、默契配合，一丝不苟地完成每一道作业工序，全力攻克故障难题。

经过两个多小时的连续抢修，上午8时许，智能开关顺利更换完毕，线路成功恢复正常供电，及时恢复了居民日常用电，保障了水闸持续排涝，用坚守与速度筑牢台风天气城市供电防汛安全屏障。

来 源：温州日报

原标题： 他们眼里的光，是这座城市温暖路标

记者集体采写

本文转自：温州新闻网 66wz.com