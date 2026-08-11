潮新闻 2026-08-11 09:38:00

积水正一寸一寸退去，而四面八方汇聚而来的暖意，却在这个寻常的十字路口，一寸一寸涨了起来。

8月10日中午，大雨倾盆。记者蹚着没过小腿肚的积水，来到乐清西门老城区的西新路与乐湖路交叉口时，看到这个平日被两所学校、两片居民区簇拥的繁忙路口，此刻一片狼藉——浑浊的积水中，几辆轿车横在路中央，像搁浅的船。不过，当记者环顾四周，发现有两股力量正同时作业，努力收拾着台风留下的“烂摊子”。

10日上午，西新路积水现场，排水车正在作业。记者 周琳子

不远处，一台红色的排水车正马力全开，乐清水务有限公司排涝工作小组的几名工人正守着粗大的水管，满眼血丝——他们已经在此轮班连续作业了数十个小时；路口另一侧，一辆高底盘的大皮卡“劈开积水”而来，挪动至一辆熄火的黑色轿车前，皮卡车主和副驾打开车门跳入水中，麻利地挂上拖车绳，把轿车一点点挪向浅水区。

记者上前了解到，皮卡车主叫杨文军，是附近一家汽修店的老板，也是“乐清市机动车维修行业协会”自发救援队的一员。

杨文军告诉记者，此时协会的队友们正穿行在各个路段，救助泡水车辆。浅水区用皮卡牵引，深水区则调用叉车，既减少车主损失，也避免道路堵塞。杨文军清晨便出门了，半天下来，已经在积水里拖出了8辆车。被救的车主张先生站在路边，衣服下摆湿了大半，心有余悸：“以为水退了，开到半路车就熄了火，多亏杨师傅。”

交谈中，乐清水务现场负责人张旭海蹚水走过来，压低声音对杨文军说：“城里的水位在降，可海水快涨潮了。一旦排海闸门关闭，如果再下雨，水还会漫上来。”两人对视一眼，没再多说，转身投入各自岗位。排水车与皮卡，在这个十字路口争分夺秒抢险。

然而，时针往回拨，这个故事远不止眼前这一幕。

10日上午，西新路积水现场，排水车正在作业。记者 周琳子

9日晚，台风“白海豚”在乐清二次登陆，西新路很快涨水，战斗打响——水务部门汲取此前台风“巴威”的教训，提前在城区易涝点位布设了应急力量和大型设备，工人们一夜未眠，硬是把积水从最深80厘米抽排到眼下的小腿肚深度；同一时间，乐清市机动车维修行业协会执行秘书长钱德巧通过微信群向会员单位发出“救车”动员，“既要求党员干部带头，也鼓励大家自发响应”。许多人像杨文军一样，带上绳子和搭电工具就出了门。钱德巧透露，具体数字仍在统计中，预估已有上百人参与。

记者站在路口，看着杨文军的皮卡又拖走一辆车，排水车的水管仍在不知疲倦地吞吐。积水正一寸一寸退去，而四面八方汇聚而来的暖意，却在这个寻常的十字路口，一寸一寸涨了起来。

来 源：潮新闻

原标题： 十字路口的积水逐渐退去，乐清街头，见证“救车”总动员

记者 来逸晨 郑宇 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com