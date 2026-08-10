温州市区国际会展中心临时安置点：1300余名工友感受别样暖意
温州网讯 受台风“白海豚”影响，温州国际会展中心临时作为滨江街道避灾安置点，8月9日上午，记者在这里看到，2号楼5号馆内人头攒动，周边建筑工地的工人已经在此避灾休息。
鹿城区滨江街道杨府山社区党委书记陈州月介绍，温州国际会展中心避灾安置点面向杨府山、桃花岛周边11个在建工地的务工人员开放。截至目前，已累计转移安置群众1300余人。
在安置点内，服务细致而温暖，不仅有三乐亭供应的伏茶消暑解渴，还有红色电影放映、八段锦练习等文体活动，滨江街道卫生院也驻点提供健康咨询和应急医疗保障，让转移人员安心、舒心。
一位工人介绍，他在附近的建筑工地务工，受台风影响，怕宿舍不安全，工地负责人组织大家来此处避灾。
中建八局上海分公司工程师陈挺介绍，他们所在工地目前已有400余名工人在此避险安置。为保障基本生活，项目方自行备足干粮及饮用水，并统一供应三餐，全力确保工友们安心度汛。
来自安徽的周先生正躺在席子上小憩，他是随项目组来温州参与青山全球总部大楼建设的施工人员。来温工作仅两个月，便接连遇上两次台风，这位建设者感慨：“温州给我的印象很好，挺温和、挺温柔。”
来 源：温州都市报
记者 黄梦思
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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