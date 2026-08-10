一上午劝返百余车辆 洞头一街道女干部陈娅男：“感谢理解，一路平安”

温州新闻网 2026-08-10 09:38:00

“我只是无数奋战在海岛防台一线干部里的一个缩影吧，很平凡的。”陈娅男说。

温州网讯(通讯员 金晖）8月9日上午，随着台风“白海豚”临近，洞头全域风雨交加。浪花拍岸的灵霓北堤早在凌晨时分设障封道，330国道霓屿通道口前，一名女劝导员与几名交警耐心劝导经过的车辆，让游客返回洞头岛内避风。她并非专职劝导员，而是一名街道干部，名叫陈娅男，半个月前的台风她也在这里值守。

一天劝离两三百辆车

有人执意离开，终被劝返

“一早上劝返了100多辆车，还有许多游客没及时关注到封道信息，后续返程车辆接连不断。”陈娅男说。

陈娅男是一名90后，洞头本地人，目前是温州洞头霓屿街道党工委委员。这次台风，为了保证旅客人身安全，街道组织党员干部协助交警部门在封道口对离岛车辆进行劝返，引导游客前往避灾安置点，她再一次成了“劝导员”。

劝导工作并非易事，有些人说“我要赶回去上班”，有些人说“我开出去不会有危险”。每次劝返车辆后，陈娅男都会对车主说上一句“感谢理解，一路平安”。

现场的一位交警称赞，多亏有像陈娅男这样的街道干部在场，能帮他们劝走一些执拗的车主。一位来自绍兴的游客，带着一家三口在封道路口执意不走，想要离岛。最终，他们劝了两个小时才劝返。

当天，有两三百辆车被劝返洞头本岛，有八成以上游客被引导至避灾安置点，等待台风过去、封道解除后，安排他们返程。

“双向奔赴，一起抗台”

在采访的最后，陈娅男对记者说:“感谢游客跟我们的双向奔赴，一起抗台。”在报道发出后，因为这句“双向奔赴”，许多网友表示这位街道干部性格开朗，很热情，风雨中的坚守令人感动。

陈娅男工作已有十年，今年已是第二次值守在防台一线。回想之前的台风，她已经数不清自己参与了多少次。陈娅男说，许多游客非常理解他们的工作，不仅配合，还对他们说了暖心的话。她觉得这就是“双向奔赴”，在“一起抗台”中具象化了。

“我只是无数奋战在海岛防台一线干部里的一个缩影吧，很平凡的。”陈娅男说。

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