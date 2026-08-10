灯杆突然倾倒砸向村民，温州泰顺一村支书挺身挡杆致脊椎骨折
温州网讯（通讯员 徐龙飞 李绍庆） 8月9日上午，台风“白海豚”开始影响温州市泰顺县柳峰乡，当地村道上一根被狂风刮至倾斜的路灯杆突然失稳，径直朝一名村民砸去。千钧一发之际，上岚村党支部书记陈户家用后背挡了一下灯杆，救下了村民，自己却被砸倒在地。
事发前，陈户家正带领村“两委”干部兵分多路，逐一排查村内水库水位、清理堵塞的排水渠，并连夜摸排需转移群众名单。面对不愿撤离的老人和顾虑较多的住户，他结合往年周边地区受灾的真实案例逐一劝说，最终安全转移群众11人。
当天，他在巡查村道时，路边一根已经倾斜的路灯杆突然失稳，径直朝旁边一名村民砸去。危急时刻，陈户家侧身用后背挡了一下灯杆，人被砸倒在地。万幸，被救村民未受伤。经送医诊断，陈户家第3节脊椎骨折，目前住院治疗，医生建议手术。
据现场村干部介绍，事发突然，灯杆倒下时根本来不及反应，陈户家本能地侧身挡了一下。目前，陈户家在医院治疗，意识清醒，但无法起身。村里后续的防台工作已由其他村干部接替负责，大家劝他安心养伤。
“如果没有你挡这么一下，我的脚就要断了。”护送陈户家就医途中，被救村民反复念叨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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