洞头海霞文化发展中心安置点见闻：有这些老熟人在，很安心
温州都市报 2026-08-10 10:04:00
这句话被一旁一位转移群众接了过去，他笑着说：“有这些‘老熟人’在，我们很安心。”
温州网讯 8月8日晚，记者走进位于洞头区北岙街道的海霞文化发展中心安置点，眼前是一幅与室外狂风截然不同的画面：活动室里，老人和孩子们正围坐着看电影；另一侧，几位转移群众凑成一桌打牌，偶尔传来笑声。没有不安，没有局促，倒像是一场临时的邻里聚会。
“这里安置了近40名转移人员，10多名来自应急、公安、卫健等部门的人员组成志愿服务队，负责为安置人员提供服务和保障。”洞头区海霞文化发展中心副主任江晓燕说，“上一回台风过境时，也是他们在服务。”
这句话被一旁一位转移群众接了过去，他笑着说：“有这些‘老熟人’在，我们很安心。”
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原标题： 洞头海霞文化发展中心安置点见闻：有这些老熟人在，很安心
记者 金晖/文 王诚/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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